Zauberhafter Start für die Ehrenamtskarte in Isny

Die Ehrenamtskarte hat in Isny einen zauberhaften Start hingelegt. Die Stadtverwaltung wählte einen feierlichen Rahmen, um die Karte, mit der Vergünstigungen verbunden sind, an die ersten Antragssteller zu übergeben. In der Mensa im Schulzentrum kamen am Mittwochabend etwa 150 Menschen zusammen, die sich in Isny ehrenamtlich engagieren.

Die Übergabe der Ehrenamtskarte hätte natürlich auch ganz anders aussehen und im Stillen ablaufen können: Der Antragssteller bekommt eines Tages einen Brief, in dem vielleicht ein kurzes Schreiben und die Gutscheine hinterlegt sind. Doch die Stadtverwaltung in Isny entschied sich ganz bewusst für einen anderen Weg. Sie stellte einen Abend in der Mensa im Schulzentrum auf die Beine, an dem jeder seine Karte persönlich überreicht bekam. Jeder bekam so seine ganz persönliche Bühne - als Dankeschön dafür, was er für die Gesellschaft leistet.

Hauptamtsleiter Frank Reubold übergibt eine der Ehrenamtskarten. (Foto: Liane Menz )

Eigentlich hatten sie im Isnyer Rathaus den Willen, darauf zu warten, dass die Regierung in Stuttgart eine landesweite Ehrenamtskarte auf den Weg bringt. Die Absichtserklärung aus der Hauptstadt gab es zwar, doch damit war der Gemeinderat in Isny nicht zufrieden. Vielmehr waren es die Freien Wähler (FW), die sich nicht aufs Warten zurückziehen wollten. Wer wusste denn schon genau, wie lange das noch dauern würde? Für den Antrag, für Isny eine eigene Lösung anzustreben, erhielten die FW im vergangenen Jahr schließlich eine Mehrheit. Und die Stadtverwaltung machte sich an die Arbeit. Eine Arbeitsgruppe mit Hauptamtsleiter Frank Reubold an der Spitze wurde gegründet und überlegte, wie die Ehrenamtskarte für Isny aussehen könnte. „Eine tolle Truppe“, sagt etwa Annette Steybe über die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zeichen der Wertschätzung

„Ich bin richtig froh, dass wir es selber gemacht haben“, sagte Bürgermeister Rainer Magenreuter am Mittwochabend, als das Ergebnis präsentiert werden konnte. Etwas mehr als ein Dutzend Einrichtungen beziehungsweise Geschäfte in der Stadt beteiligen sich künftig an den Vergünstigungen für die Ehrenamtlichen, wenn diese ihre Karte vorzeigen. Insgesamt drei Gutscheine hat jeder, die er frei einsetzen kann.

Am Mittwochabend erhielten die etwa 150 ersten Ehrenamtlichen ihre Ehrenamtskarte. In der Mensa präsentierte sich ein wunderbarer und sehr bunter Querschnitt durch das gesellschaftliche Engagement, das es in Isny gibt. Vertreten waren unter anderem die Feuerwehr, die Bergwacht, der Tafelladen, der Weltladen, diverse Sportvereine, die Trödelqueens, das Theaterfestival, die Kirchen und die Kommunalpolitik. „Eine Gesellschaft kann nur mit Ehrenamt funktionieren“, verdeutlichte die stellvertretende Bürgermeisterin Sibylle Lenz. Die Karte sei ein „Zeichen der Wertschätzung“.

Moderator Christian Netti aus Leutkirch führte unterhaltsam und mit diversen Zaubertricks durch den Abend. Nach einer kurzen musikalischen Einlage von vier Trommlern wurden die Ehrenamtlichen in mehreren Gruppen unter Nennung ihres Namens und ihrer Aufgabe auf die Bühne geholt. Jeder bekam so zumindest einen kurzen persönlichen Moment an Aufmerksamkeit für sein Engagement. In kleinen Interviews wurden manche danach befragt, was genau sie machen und wieso ihnen das wichtig ist. Immer wieder gab es wohlverdienten Applaus und Dankesworte. Garniert wurde der Abend mit einem anschließenden geselligen Austausch bei einem Imbiss.