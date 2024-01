WSV-Springerin weiterhin in der Erfolgsspur

Bei Mia Zettler läuft es derzeit äußerst gut. Nach ihrem Doppelsieg beim deutschen Schülercup (DSC) im Dezember in Rastbüchl landete die Skispringerin vom WSV Isny am vergangenen Wochenende auch beim DSC in Hinterzarten auf den Plätzen zwei und eins.

Am ersten Wettkampftag sprang sie auf der Europa-Park-Schanze (HS77) auf Weiten von 74 und 71,5 Meter. Im ersten Sprung gelang ihr laut Mitteilung die Tagesbestweite in ihrer Altersklasse (Schülerinnen S14/S15). Aufgrund einer nicht ganz perfekten Landung gab es jedoch Punktabzüge in der Haltungsnote. Trotzdem fehlten ihr nur 0,4 Punkte zum Sieg, was einem Weitenrückstand von weniger als einem Meter entspricht. Am zweiten Wettkampftag sprang sie dann in ihrer Konkurrenz als einzige zweimal über 70 Meter und siegte letztlich souverän mit einem Vorsprung von 17,3 Punkten.

Ebenfalls für den WSV Isny am Start waren Niklas Szor und Noah Witter. Niklas Szor (Schüler S14) erreichte die Plätze 20 und 21 von jeweils 36 Springern, für Noah Witter (S15) ging es auf die Plätze 24 und 25 von jeweils 32 Springern.