WSV Isny veranstaltet Skibasar

Der der WSV Isny veranstaltet am Samstag, 4. November, erstmalig einen Skibasar, quasi als Nachfolgeveranstaltung für den beliebten Wintersportflohmarkt in den Vorjahren. Neuer Veranstaltungsort ist das Dorfgemeinschaftshaus in Isny-Großholzleute mit zahlreichen Parkplätzen direkt vor der Tür. Verkaufsstart ist um 9 Uhr, bis 12 Uhr können sich dann Wintersportler mit Ski und Zubehör für die kalte Jahreszeit eindecken. Neben hochwertiger Gebrauchtware aus privater Hand wird auch reduzierte Neuware vom Sportfachhandel im Angebot sein, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich ab sofort online registrieren unter easybasar.de. Die Artikelabwicklung erfolgt über das barcode-basierte System, die Auszeichnung der Artikel wird dabei durch den Verkäufer bereits zu Hause vorgenommen werden.

Zu beachten ist, dass die Anzahl der Verkäufer aus Kapazitätsgründen limitiert ist. Es wird deshalb empfohlen, sich rechtzeitig zu registrieren und eine Verkäufernummer zu beziehen.

Die Warenannahme erfolgt bereits am Vortag (17 bis 20 Uhr), der Verkauf am Samstag wird durch geschultes Personal aus allen Abteilungen des WSV begleitet. Angenommen und verkauft werden ausschließlich funktionsfähige und technisch aktuelle Alpin,- Langlauf-, & Tourenski, Schuhe, Stöcke, Snowboards, Bob und Schlitten sowie hochwertige Kinderski-Bekleidung.

Sämtliche Erlöse und Provisionen kommen laut Mitteilung der Nachwuchsarbeit des Wintersportvereins zugute.