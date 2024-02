WSV Isny stemmt auch das zweite große Event

Nach dem erfolgreich durchgeführten Deutschlandpokal im Langlauf vor gut zwei Wochen, hat der WSV Isny auch einen Deutschlandpokal im Skisprung und der Nordischen Kombination mit integriertem DSV Jugendcup und Deutschen Schülercup S15 organisiert. Wegen der Schneesicherheit und der dortigen Infrastruktur wurde auch dieser Wettkampf in Kooperation mit dem SC Oberstdorf in Oberstdorf durchgeführt.

Das Organisationskomitee um den Leiter der Sprunglaufabteilung Frieder Steinle und die Rennsekretärin Conny Kremer wurde von zahlreichen Helfern unterstützt. Die Auswertung und Zeitnahme wurden wie gewohnt zuverlässig von Thorsten Uebe und seinem Team durchgeführt. Allein am Samstag werteten diese über 400 Sprünge aus, inklusive Windkompensation und Anlaufgeschwindigkeit.

Neben dem Kernteam der Sprunglaufabteilung waren auch zahlreiche Helfer aus den anderen Abteilungen des WSV Isny dabei, um den Auf- und Abbau, die Schanzenpräparation, die Wettkampfdurchführung und die Verpflegung sicherzustellen. Hellen Maus versorgte mit dem Verpflegungskosten-Team täglich weit mehr als 50 Funktionäre, Helfer und Trainer versorgen, vom Anlaufturm über den Kampfrichterturm bis zum Trettlkommando am anderen Ende der Schanze.

Fünf Isnyer am Start

Die Skisprungwettbewerbe wurden in der Arena in Oberstdorf auf der zweitgrößten Schanze (HS106) durchgeführt, die Nordischen Kombinierer liefen ihre Langlaufstrecken im Nordic Zentrum Oberstdorf. Trotz der milden Temperaturen und Regen am letzten Wettkampftag konnte die Veranstaltung mit rund 75 Athleten durchgeführt werden.

Für den WSV Isny waren fünf Athleten am Start. Noah Witter startete in der Schülerklasse S15 und kam am Freitag mit Sprüngen auf 67 und 71,5 Meter auf den 23. Rang. Tags darauf konnte er sich deutlich verbessern und rückte mit Weiten von 87 und 89,5 Meter auf den 16. Platz vor. Amelie Neumann (Jugendklasse J17) sprang sowohl am ersten (90,5 und 85,5 Meter) als auch am zweiten Wettkampftag (89 und 88 Meter) auf den dritten Platz. Damit konnte sie in der Pokalwertung die Führung übernehmen.

Als Führender der Pokalwertung ging Otto Maus in der Herren- und Junioren-Klasse an den Start. Mit Sprüngen auf 93,5 und 97 Meter (siebter Platz) sowie auf 92,5 und 93,6 Meter (elfter Platz) reichte es diesmal nicht für das Podest, die Führung in der Pokalwertung konnte er jedoch halten. Auch Hannes Hofmann startete in derselben Klasse und sprang an beiden Tagen auf Platz 15. Damit hat er in der Gesamtwertung derzeit den siebten Platz inne.

Auch Agnes Reisch ging beim Deutschlandpokal an den Start, nachdem sie nach Stürzen bei den Weltcup-Springen in Villach und Sapporo für drei Wochen im Rehatraining war. Mit Weiten von 96 und 95,5 Metern sicherte sie sich mit 60 Punkten Vorsprung den ersten Platz.