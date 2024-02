WSV Isny sagt alpine Stadtmeisterschaften ab

Der WSV Isny hat die für Samstag geplanten Stadtmeisterschaften im Ski Alpin abgesagt. Wie Susanne Holland vom Organisationsteam mitteilte, sei dies „schweren Herzens“ angesichts der Bedingungen an der Felderhalde am Montagabend entschieden worden.

Der Blick aufs Thermometer, vor allem aber der Blick an die Felderhalde verhieß schon seit Tagen nichts Gutes. Es war schon länger deutlich zu warm und das tat den Schneebedingungen in der Max-Wild-Arena alles andere als gut. Vielmehr war es so, dass der Maschinenschnee zwar in ordentlichem Zustand ist und auch am vergangenen Wochenende wieder gefahren werden konnte.

Jedoch reicht der schmale Streifen, auf dem Skisport möglich ist, nicht dazu aus, einen Parallelslalom auszutragen. Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Denn neben der Schneedecke geht es gleich ins Gras. Stürze könnten für die Skifahrer deshalb besonders gefährlich werden.´

An Parallelslalom festgehalten

Am Montagabend fand noch einmal ein Treffen des WSV-Organisationsteams um Susanne Holland mit den Liftbetreibern statt. Noch einmal wurde beraten, ob es nicht doch gehen könnte mit den alpinen Stadtmeisterschaften, die erst im vergangenen Jahr eine stimmungsvolle Premiere an der Felderhalde gefeiert hatten. Doch am Ende entschied sich der Wintersportverein für die Absage.

„Das tut einem in der Seele weh“, sagte Holland nach dem Treffen. Der WSV habe unbedingt an dem Parallelslalom festhalten wollen, weil dieser bei den Teilnehmern so beliebt sei. Deshalb sei das Durchführen eines Wettbewerbs am kommenden Samstag nicht möglich gewesen.

Der Wetterbericht für die kommenden sei zudem nicht gut, fügte Holland hinzu. Tagsüber sei mit zweistelligen Plusgraden zu rechnen, für Donnerstag sei sogar wieder Regen angesagt. Entmutigen lassen sich Susanne Holland und der WSV Isny davon aber nicht. Sie wollen es einfach nächstes Jahr wieder probieren, die Stadtmeisterschaften, die lange am Iberg bei Maierhöfen stattfanden, fest in Isny zu etablieren.