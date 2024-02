WSV Isny richtet DSV-Jugendcup aus

Nach dem erfolgreich ausgerichteten Deutschlandpokal im Skilanglauf, organisiert der WSV Isny in Zusammenarbeit mit dem SC Oberstdorf auch den DSV-Jugendcup (Deutschlandpokal) im Skisprung und der Nordischen Kombination vom 9. bis zum 11. Februar.

WSV-Talent startet als Gesamtführender

Schüler ab 15 Jahren (S15) treten in der ORLEN Arena Oberstdorf zum Skispringen sowie im Nordic Zentrum Oberstdorf zum Langlaufen an. Die Damen, Herren und S15 eröffnen die Wertungsdurchgänge am Freitagnachmittag mit Einzelwettkämpfen im Skisprung auf der Großschanze Hill Size 106. Anschließend findet die Siegerehrung statt. Weiter geht es am Samstag um 8 Uhr mit dem Skisprung der Nordischen Kombination (Damen, Herren, S15). Ab 14.30 Uhr starten die Damen und S15 dann auf der 5-km-Loipe. Ab 15.15 Uhr folgen die J16m auf der 7,5-km-Strecke, sowie die J17m, Junioren und Herren über 10 km. Den Abschluss bilden die Sprints am Sonntag (13.15 Uhr). Zunächst starten die Damen auf der 2,5-km-Loipe. Die Männer stehen ab 14.15 Uhr in den Startlöchern der 5-km-Strecke. Aus den Reihen des WSV Isny treten Hannes Hofmann und Otto Maus in der Herren- und Junioren-Klasse, sowie Amelie Neumann in der J17-Klasse an. Otto Maus startet als Gesamtführender der Pokalwertung ins Rennen.

Der WSV Isny dankt allen Helfern und freut sich auf zahlreiche Zuschauer.