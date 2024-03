Am Wochenende fand auf der weltberühmten Kandahar-Piste im Garmisch-Partenkirchener Ortsteil Garmisch das Finale des diesjährigen DSV Schülercups (U12) statt. Startberechtigt waren ausschließlich die besten 50 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 und 2013.

Keine optimalen Bedingungen

Gleich drei Athleten des WSV Isny war es gelungen, sich für dieses Saisonhighlight zu qualifizieren. Der Wettkampf wurde unter schwierigen Bedingungen auf einer aufgeweichten Piste durchgeführt. Die drei Isnyer zeigten couragierte und beherzte Fahrten und konnten sich so unter den Top 30 platzieren. Hervorzuheben sind der 19. Platz von Jakob Durach und der 24. Rang von Benjamin Huthmacher.

Die Leistungsdichte bei den Jungs war in diesem Jahr sehr hoch. In der Gesamtzeit aus beide Läufen waren die ersten 14 Plätze gerade einmal 1,93 Sekunden voneinader getrennt.

Benjamin Huthmacher hatte im ersten Durchgang ein wenig Pech und fädelte ein. Jakob Durach zeigte eine solide Vorstellung und platzierte sich am Endeauf Rang 28.

Paul Zipperer wird für sein Risiko nicht belohnt

Ein fehlerfreier erster Durchgang gelang Paul Zipperer, der ihn zwischenzeitlich auf Rang zwölf brachte. Im zweiten Durchgang ging er volles Risiko, wurde aber nicht belohnt und verpasste die Top 10 knapp um lediglich 23 Hundertstelsekunden.

Am Sonntag fand dann am Trögelhang mit dem Parallelwettbewerb das stimmungsvolle Finale des Wochenendes statt. Beim Parallelslalom fahren zwei Teams mit jeweils drei Jungs und zwei Mädchen in direkten Duellen gegeneinander. Die Athleten werden hierfür in Verbandsmannschaften eingeteilt.

Das erste Team des Schwäbischen Skiverbands mit Jakob Durach und Benjamin Huthmacher verlor sein Duell in der ersten Runde ausgesprochen knapp mit 2:3 und schied damit früh aus.

Zweite SSV-Mannschaft gewinnt gegen Team Schwarzwald

Die zweite SSV-Mannschaft, in der auch Paul Zipperer startete, traf in Runde eins auf das Team der Skiverbände Schwarzwald. Das prestigeträchtige Aufeinandertreffen gewann der SSV klar mit 5:0 gewonnen.

In der nächsten Runde wartete dann mit dem SC Oberstdorf einer der Mitfavoriten auf die Mannschaft des Schwäbischen Skiverbandes. In fünf spannenden und sehr knappen Duellen, bei denen mit bloßem Auge kein Sieger ausgemacht werden konnte, unterlag die Mannschaft des SSV unglücklich gegen die Kontrahenten aus dem Oberallgäu.

Den DSV ELK Schülercup U12 der Saison 2023/2024 schlossen Paul Zipperer mit Gesamtplatz 18, Jakob Durach auf Rang 30 und Benjamin Huthmacher auf Rang 39 insgesamt sehr erfolgreich ab.