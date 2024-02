WSV Isny meistert den Deutschlandpokal

Im Langlaufstadion in Oberstdorf hat der WSV Isny am vergangenen Wochenende den hochklassigen Deutschlandpokal veranstaltet. Organisationschef Alexander Moch zeigte sich „einfach glücklich“ darüber, dass er mit mehr als 50 freiwilligen Helfern aus dem Wintersportverein beste Bedingungen bieten konnte.

Während seine langlaufenden Söhne Friedrich (im Weltcup) und Jakob (bei Jugendolympia) gerade auf der ganzen Welt verteilt unterwegs sind, stand für Vater Alexander Moch unweit der Heimat ein Großereignis an. Der Abteilungsleiter Langlauf des WSV Isny hatte den Deutschlandpokal in Oberstdorf zu organisieren. Gegen eine Austragung in Isny sprachen die Anforderungen an die Infrastruktur und die fehlende Schneesicherheit. An der Motivation, ein großartiges Event für die Langläufer auf die Beine zu stellen, mangelte es deshalb aber ganz und gar nicht.

In Oberstdorf herrschten trotz frühlingshafter Temperaturen gute Bedingungen für die Läufer. (Foto: Uli Mutscheller )

Und der WSV Isny wurde für sein Engagement richtig belohnt. Es herrschten das ganze Wochenende über beste Bedingungen. Die Piste war hart, die Spurt war schnell, das Wetter spielte überwiegend mit. Dazu kam das fantastische Panorama der Allgäuer Alpen. Am Samstag fand der Sprint mit Prolog und Finalläufen statt, am Sonntag folgten das Distanzrennen im Massenstart inklusive des legendären Burgstallanstiegs.

Bundestrainer Schlickenrieder lobt den WSV Isny

Das Event konnte auf ehrenamtlicher Vereinsebene nur deshalb erfolgreich durchgeführt werden, weil eine vorbildliche Kooperation zwischen dem WSV Isny, der Stadt Isny sowie Isny Marketing und den Hausherren des WM-Stadions in Oberstdorf geschaffen wurde. Alle zogen an einem Strang, der von Alexander Moch koordiniert wurde. Zu den Distanzrennen am Sonntag kam Bürgermeister Rainer Magenreuter ins Ried, um sich persönlich ein Bild der Veranstaltung zu machen.

Mit viel Fachwissen moderierte Stadionsprecher Michael Loskarn sowohl die Rennen, als auch die Siegerehrungen, zu denen neben Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder und den Fachbereichsleitern des Deutschen Skiverbandes auch die Skiverbände Baden-Württemberg mit SSV-Vizepräsident Stefan Allgaier sowie Günther Huhn für den Skiverband Schwarzwald anwesend waren.

Eine weitere Schlüsselstelle nahm Nico Rudhart ein, der mit seiner technischen Expertise sowie persönlicher Kontakte nach Oberstdorf ein Garant für einwandfreie Strecken war.

Mit viel Liebe zum Detail versuchten die vielen Isnyer Helfer, es den angereisten Sportlern so angenehm wie möglich. Großzügige Startertaschen mit Infomaterial sowie regionalen Begrüßungsgeschenken wurden bereitgestellt. So ließ es sich die lokale Isnyer Sennerei nicht nehmen, jeden der über 200 Starter mit einem Stück Isnyer Käse zu beglücken.

Der Langlaufnachwuchs des WSV Isny kam als Vorläufer im Einsatz. (Foto: Uli Mutscheller )

Vorbildlich hatten sich auch die Isnyer Gewerbetreibenden in die Veranstaltung integriert, trotz der Durchführung in Oberstdorf. Finanz- und Materialsponsoring waren schließlich die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes.

Die Rückmeldungen, erzählt Alexander Moch, seien sehr gut gewesen. Es habe „großes Lob von allen Seiten des Deutschen Skiverbandes“ gegeben. Sportwart Skilanglauf Karl-Heinz Eppinger aus Zwiesel etwa, selbst Ausrichter hochrangiger Veranstaltungen, haben dem WSV Isny größten Respekt gezollt. Der technische Delegierte Alexandr Velechshuk sei sehr zufrieden mit der technischen Umsetzung des Wettkampfs gewesen. Besonders der Sprint mit komplexen Strukturen sei wie am Schnürchen gelaufen. Bundestrainer Schlickenrieder lobte den Isnyer Langlauf in allen Facetten: „Gratulation zu einer mehr als gelungenen Veranstaltung. Danke an alle Helfer, Trainer, Eltern und Teilnehmer“, schrieb er nach den Wettkämpfen auf Facebook.