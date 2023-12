Wohin sich die Isnyer Innenstadt entwickeln könnte

In der Isnyer Innenstadt herrscht zuletzt viel Bewegung. Wo es über viele Jahre nur wenige Wechsel im Einzelhandel gab und schon gar keine Leerstände, häufen sich die Schließungen und es bleiben ein paar Lücken. Das hat natürlich auch längst das Stadtmarketing registriert und damit begonnen, an Lösungen zu arbeiten. „Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept“, fordert Katrin Mechler, die Leiterin des Büros für Stadtmarketing, für das Zentrum Isnys.

Wenn Katrin Mechler über die Isnyer Innenstadt spricht, die sie aufgrund ihre jahrelangen Erfahrung bestens kennt, dann sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. „Kreativ“ müssten diejenigen sein, denen ein attraktives Angebot am Herzen liege, „breit aufgestellt“ müsse die Suche nach einer Lösung sein. Zu „reagieren“ sei dabei der falsche Ansatz; „agieren“ sei nötig, sagt Mechler, damit die Innenstadt ein beliebter Treffpunkt bleibe.

Längere Leerstände

„Es bewegt sich extrem viel“, sagt sie über die zurückliegenden Jahre. Eigentlich zum festen Erscheinungsbild der Wassertorstraße gehörende Läden wie Foto Bucher oder Spielwaren Binder, beide inhabergeführt, schlossen ihre Türen, dazu verließ der Modeanbieter Gerry Weber im Herbst die Stadt, kürzlich folgte Naturkost Querbeet in der Wassertorstraße, im Frühjahr machte dort die Igel Buchhandlung dicht.

„Trotzdem stehen wir noch ganz gut da“, sagt Mechler. Das macht sie daran fest, dass etwa in die Buchhandlung der Weltladen aus der Bahnhofstraße zog, bei Gerry Weber waren die Lichter auch nicht lange aus. Dort ist Marco Moden zügig mit einem Outlet untergekommen. Das soll dauerhaft so bleiben, erklärt Mechler. Allerdings sei geplant, dass Marco Moden seine jetzt zwei Ladenflächen tausche. In die Räume auf der gegenüberliegenden Seite der Wassertorstraße soll im Frühjahr der Outlet einzigen, in die Gerry-Weber-Räume derjenige mit dem „normalen“ Angebot.

Kleine Schwester der Wassertorstraße

Im Foto Bucher soll nach längerem Leerstand im Februar die Erweiterung der Eisdiele eröffnen. Angepeilt sei die Guggennacht am 3. Februar, sagt Mechler, damit der Start mit vielen närrischen Gästen gleich gebührend gefeiert werden könne. Auch für den Spielwaren Binder, vielmehr für das ganze Haus, gibt es einen neuen Ansatz. Der Investor, der die Immobilie gekauft hat, habe schon erste Ideen, sagt die Marketingleiterin. Wann genau etwas spruchreif sei, könne sie allerdings noch nicht sagen. Immerhin: Es gehe weiter und gebe keinen langen Leerstand.

Länger leer bleiben könnten dagegen vielleicht die Räume von Naturkost Querbeet in der Espantorstraße. Weil die Geschäftsführerin recht zügig auszog, ist eine Nachnutzung noch nicht in Sicht. Dass diese aber für die „kleine Schwester der Wassertorstraße“ besonders wichtig wäre, gibt Mechler zu. Sie teilt die Bedenken von Marktmeister Markus Fischer, der beim Umzug des Wochenmarkts auf den Marktplatz befürchtet hatte, dass dadurch die sowieso schon schwer zu bespielende Espantorstraße leiden könne. Ob das tatsächlich so ist, lasse sich im Moment nicht verlässlich sagen. Sehr wohl aber brauchte die Seitenstraße „etwas Besonders“. Vielleicht ja auch nur die Wiedereröffnung der Musikbar Eberz. Dort sehe sie „langfristige Chancen“, dass irgendwann wieder Betrieb herrsche, sagt Mechler. Vorher seien aber noch ein paar bauliche Fragen zu klären.

Verkehrsfrage ist nur ein Baustein

Geklärt werden muss aus Sicht von Katrin Mechler auch das von ihr beschriebene „ganzheitliche Konzept“. Isny müsse etwas tun, damit es seine Position gegenüber der starken Konkurrenz halte. Die Frage, ob der Marktplatz verkehrsfrei oder nicht bleiben soll, sei dabei übrigens „nur ein Baustein“, sagt die Marketingleiterin. Beide Varianten würden Chancen und Risiken mit sich bringen. An der Frage dürfe sich aber nicht eine Gesamtbetrachtung orientieren.

„Wo wollen wir hin?“, fragt Mechler. Klar für sie sei, dass der Einzelhandel zwar noch der Hauptgrund sei, dass Menschen in die Innenstadt kommen. Das nehme aber ab und sei lange nicht mehr so dominant wie früher. Gekümmert werden müsse sich auch um die allgemeine Aufenthaltsqualität - und zwar konsumfrei. Leute wollten gerne verweilen, ohne gleich irgendwo in ein Café sitzen oder einen Laden spazieren zu müssen.

Bei einer Diskussion, die jetzt starten müsse, und bei der alle zentralen Stellen eingebunden werden müssten, sei frisches und neues Denken notwendig. „Nur weil etwas 100 Jahre lang gleich war, muss es nicht bleiben“, sagt Katrin Mechler. Sie glaubt fest daran, dass ein Umdenken gelingen kann, wenn alle zusammenarbeiten - Stadtverwaltung, Gemeinderat, Isny Aktiv, Isny Marketing. Es gebe viele kluge und aktivierte Leute, die bereit wären, etwas auszuprobieren und sich trauten, auch mal einen Fehler zu machen. Nur so könne es gelingen, die Isnyer Innenstadt für die Zukunft aufzustellen.