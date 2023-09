Für Beschicker und Kunden des Isnyer Wochenmarkts hat am Donnerstag, 20. Juli, eine neue Zeitrechnung begonnen. Der überwiegende Teil der Stände ist seither auf dem neu gestalteten Marktplatz angesiedelt. Trotz der Umstellung ist die Stimmung positiv.

Zielsicher geht Rainer Magenreuter auf den Käsestand vor dem Hallgebäude zu. In seiner Mittagspause will der Bürgermeister schnell ein paar Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen. Wo er was finde, wisse er inzwischen, auch wenn es ein bisschen gedauert habe, sagt Magenreuter. „Ich bin echt zufrieden“, lautet sein Urteil nach den ersten Wochen, in denen der Markt sein Gesicht entscheidend verändert hat. Zuvor waren die Stände in der Espantor– und der Wassertorstraße aufgebaut, jetzt stehen die allermeisten auf dem zentralen Platz in der Innenstadt. „Da gehört er hin“, kommentiert Magenreuter den Umzug des Markts auf den Marktplatz.

Überwiegende Zustimmung

Auch Marktmeister Markus Fischer klingt zufrieden, wenn er seine Eindrücke der ersten Wochen mit dem neuen Wochenmarkt schildert. Er spüre bei Beschickern und Kunden „überwiegende Zustimmung zu dem Platz und dazu, dass es jetzt ein gemeinsamer Markt ist“. Vorher, deutet er damit an, war es eher ein in zwei Straßen zweigeteilter, langgezogener Wochenmarkt. Nun stehen die etwas mehr als zwei Dutzend Stände so, dass sich viel mehr ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann als zuvor.

Johannes Daniel, der früher in der Espantorstraße neben dem Seiteneingang des Rathauses stand, verkauft seine Trockenfrüchte jetzt auf dem Marktplatz. „Das gefällt mir gut“, sagt der Isnyer über die neue Anordnung. Der neue Wochenmarkt sei „ein großer Gewinn“ und sorge für eine „belebte Mitte“. Das komme auch bei den Kunden gut an. Diese hätten auch kein Problem damit gehabt, dass er schon einmal in den vergangenen Wochen umgezogen ist. Zuerst stand er am Fontänenfeld, das an Markttagen natürlich abgeschaltet ist, da gab es aber Probleme mit der An– und Abfahrt von anderen Beschickern.

Kleine Korrekturen

„Es gab schon die eine oder andere Korrektur“, berichtet Marktmeister Fischer. Es gebe eben Beschicker, die schon recht früh wieder los wollen, weil sie nachmittags noch einen anderen Markt haben oder einen Hofladen. Diese müssten dann bei laufendem Markt in Isny gehen können, ohne die anderen zu beeinflussen. Das habe zwar schon zu Diskussionen geführt, aber: „Da muss jeder das Privatinteresse dem gemeinschaftlichen unterordnen.“

Auch Mike Tobay von der Bergkäserei Diepolz ist zufrieden. Der Standort direkt vor den langen Stufen in der Nähe des Blaserturms passe gut. Vorher war der Stand in der Wassertorstraße angesiedelt. „Wenn das so weitergeht, sind wir zufrieden“, sagt Tobay, der den Umzug „im Großen und Ganzen sehr positiv“ sieht: „Die Atmosphäre ist viel besser.“

Außengastronomie fehlt noch

Das hört Marktmeister Fischer natürlich gern. Unter den Beschickern sei die Zustimmung insgesamt groß, sagt er. Alle gewöhnten sich nach und nach an die neuen Plätze und an die Umstände. Ob die Veränderungen sich auf die Umsätze auswirken, könne derweil noch nicht verlässlich beurteilt werden, sagt Fischer. Denn dazu sei der Umzug noch zu frisch und außerdem seien Ferien. Richtig belastbare Aussagen könnten erst getroffen werden, wenn der Betrieb einige Zeit normal laufe.

Dazu gehöre auch, dass irgendwann Seppis Brauhaus eröffne und damit die Außengastronomie dazukomme, sagt Fischer. Das werde das Gesamtbild auf dem Marktplatz noch einmal nachhaltig verändern. Es sei schade gewesen, dass die Gaststätte noch nicht fertig war, als der Platz im Sommer eröffnet wurde.

Ärger über Fahrradfahrer

Ebenso bedauert er, dass erst nach und nach Pflanzentröge, Bänke und der große Baum dazukommen werden oder gekommen sind. Denn oft sei es so, dass er davon erst erfahre, wenn er die Veränderung an einem Donnerstagmorgen sieht. Es sei auch schon passiert, dass eine Bank für die An– und Abfahrt im Weg stand. Fischer habe sich selbst beholfen, indem er einen Hubwagen nahm und das Möbelstück so weit verschob, bis es wieder passte.

Ein Ärgernis, das nichts mit dem Umzug zu tun hat, seien Fahrradfahrer, sagt Markus Fischer. Diese würden teilweise in zügigem Tempo über den Platz fahren, mitten durch die Fußgänger und Stände hindurch. Das sei zwar früher in Espantor– und Wassertorstraße so gewesen, bekomme jetzt aber eine neue Relevanz. Denn der Platz lade wegen seiner Größe offenbar dazu ein, sich schneller fortzubewegen als vorher in den engeren Straßen. „Das müssen wir in den Griff kriegen“, sagt Fischer. Mit dem Ordnungsamt sei er deswegen schon in Kontakt. Der Vollzugsdienst müsse mehr Präsenz zeigen und zur Not auch mal ein Knöllchen vergeben, sagt der Marktmeister.