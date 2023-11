Lange schien die Diskussion um Windkraft auf dem Beurener Berg auf dem Index zu stehen. Erste große Anstrengungen, dort mehrere Anlagen aufzustellen, scheiterten vor Jahren an massivem Widerstand und hohen Auflagen. Nun aber gibt es einen neuen Ansatz ‐ durch den Teilregionalplan Energie des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben. Dessen Verbandsvorsitzender Wolfgang Heine stellte den Plan am Montagabend im Technischen Ausschuss vor. Ein Blick ins Publikum zeigte: Gegner und Befürworter aus Beuren formieren sich bereits wieder.

Die Bundesregierung hat endgültig die große Energiewende ausgerufen und die letzten Atomkraftwerke abgestellt. Um den Bedarf mit Erneuerbaren Energien zu decken, müssen unter anderem Flächen ausgewiesen werden, wo Windkraft- oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen können. Im Landkreis Ravensburg ist dafür der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben zuständig. Er soll ‐ so ist es im Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg vorgesehen ‐ zwei Prozent der Fläche definieren, auf denen der Ausbau aus seiner Sicht möglich ist. Wie die Suchraumanalyse ausfiel und welche Ergebnisse sie hatte, stellte der Verbandsdirektor Wolfgang Heine am Montag im Isnyer Rathaus vor.

Adelegg fällt wegen Bundeswehr raus

„Es gibt vom Gesetzgeber ein konkretes Flächenziel“, machte Heine deutlich. Weise der Verband weniger als die zwei geforderten Prozent aus (1,8 Prozent für Windkraft, 0,2 Prozent für Photovoltaik), verliere er jegliche räumliche Steuerungsposition. Das sei die Drohkulisse, vor der der Plan, der im Herbst 2025 beschlossen werden soll, entwickelt werde. Einfach sei das nicht, weil viele Bereiche ausgeschlossen seien. Auf der Gemarkung Isny etwa hält der Regionalverband nur zwei Bereiche dafür geeignet, in die Windkraft zu investieren. Ein vier Hektar großes Gebiet gehört zu einer Fläche im Enkenhofener Wald, die wesentlich zu Leutkirch und außerdem zu Argenbühl zählt.

Hier sollen Windräder entstehen: Die größten Vorranggebiete für Windkraftanlagen (über 100 Hektar) im Entwurf des Regionalplans Erneuerbare Energien. (Foto: Marcus Fey )

Die einzige größere Fläche, die in Isny infrage kommt, sei der Beurener Berg, sagte Heine. 22 Hektar stünden dort für den Bau von zwei oder drei Windkraftanlagen zur Verfügung. Ein Gebiet, das wegen seiner Windhöffigkeit ebenfalls sehr geeignet sei, sei die Adelegg, erklärte Heine. Doch dieser Bereich falle aus mehreren Gründen raus, unter anderem aus militärischen, weil die Bundeswehr die Adelegg als Überfluggebiet braucht.

Wenige Beeinträchtigungen

Was den Beurener Berg für eine Vergangenheit umweht, ist Heine, der seit zwei Jahren als Verbandsvorsitzender arbeitet, bewusst. Und ihm ist bewusst, dass der Berg „bedingt als Vorranggebiet geeignet“ ist. Das hat der Regionalverband bei seiner Umweltprüfung auch so festgehalten. Das Gesamtergebnis lautet zwar: Das Vorhaben führe zu keinen oder nur zu wenigen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, gleichzeitig zeigt die Analyse auf, dass sowohl der Mensch nicht unbeeinträchtigt bleiben würde ‐ durch nicht allzu großen Abstand zur ersten Siedlung –, sondern auch Flora, Fauna und biologische Vielfalt.

Doch über allem stehe, ging aus Heines Vortrag hervor, dass „durch die Umsetzung der Vorranggebiete Windenergie“ die Stadt Isny „einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten“ könne. Für den Natur- und Artenschutz tue sie bereits viel, hieß es weiter. Mit einem Beispiel machte Heine das Vorgehen plakativ: „Ein einzelner Rotmilan soll kein Windrad mehr verhindern.“ Es gehe bei der Frage, ob eine Anlage gebaut werden darf oder nicht, nur ganz allgemein um den Erhalt der Population.

Freie Energiestadt bis zum Jahr 2040 werden

Bürgermeister Rainer Magenreuter, der als stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung auch an hervorgehobener Stelle im Regionalverband vertreten ist, machte deutlich, welche Zielrichtung die Stadtverwaltung hat. Isny wolle bis 2040 freie Energiestadt werden, um sich energetisch selbst zu versorgen. Deshalb habe er, über den Beurener Berg hinaus, auch weiterhin die Adelegg im Auge. „Wir geben da nicht so schnell auf“, sagte Magenreuter in Heines Richtung. Er habe die Hoffnung, dass zumindest ein Teil davon mit Windrädern bebaut werden könne.

Ohne dem Bürgermeister direkt große Versprechungen zu machen, antwortete Heine ihm zugewandt: „Wir können gerne darüber reden und weiter dran arbeiten.“ Wie schwer es werden könnte, zeigte er wenig später auf, als eine Nachfrage zur militärischen Nutzung des Gebiets kam: „Die Bundeswehr erklärt uns nicht, warum sie da fliegt.“

Eine zentrale Veranstaltung für Fragen aus der Bevölkerung zum Teilregionalplan Energie soll am Mittwoch, 17. Januar, ab 18.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten stattfinden. Eine Anmeldung unter www.rvbo-energie.de ist notwendig.