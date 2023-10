Dass der Isnyer Bürgermeister nach der Wahl am 12. November weiter Rainer Magenreuter heißen wird, scheint so gut wie sicher zu sein. Schließlich ist der Amtsinhaber einziger Kandidat. Im Wahlkampf gibt sich der 57-Jährige selbstbewusst und spannt den Bogen sogar über die kommenden acht Jahre hinaus. „Ich habe einen Job, der mir Spaß macht und der mich ausfüllt, in einer Stadt, die ich traumhaft finde“, sagt Magenreuter über seine Motivation, nach zwei Amtsperioden in Isny eine dritte anzustreben.

Als Rainer Magenreuter Mitte Oktober seinen Wahlkampf offiziell mit einer Veranstaltung im Nebenzimmer des Gasthofs Bären in der Obertorstraße einläutete, hatte er seinen wichtigsten Kampf um das Bürgermeisteramt von Isny längst hinter sich, ohne ihn selbst wirklich geführt zu haben. Denn ein echter Gegenkandidat hatte sich zuvor nicht aus der Deckung gewagt, auch wenn der eine oder andere verheißungsvolle Name im Hintergrund gehandelt wurde. „Es hat sich wohl niemand wirklich gute Chancen gegen mich ausgerechnet“, glaubt Magenreuter.

Kein Gegenkandidat

In Ruhe durfte sich Magenreuter in der Sommerpause damit beschäftigen, wie er ohne einen Herausforderer für sich werben würde. Daran änderte auch nichts, dass es einen Tag lang so aussah, als könne der Eisenharzer Markus Kobusch noch eine Überraschung landen. Als dessen Bewerbung aber aufgrund eines Formfehlers abgelehnt wurde, stand endgültig fest, dass Magenreuter in den verbleibenden dreieinhalb Wochen den Alleinunterhalter geben würde. Einerseits bedauert er das zwar, weil für den demokratischen Prozess ein zweiter Kandidat wünschenswert gewesen wäre, andererseits wertet er es selbstbewusst als klaren Pluspunkt für sich und für das, was in seinen zwei Amtsperioden gelungen ist.

Magenreuter verweist in seinen Wahlkampfterminen gerne und wenig überraschend auf seine Erfolge in den zurückliegenden 16 Jahren. Jüngst sind, zeitlich perfekt für einen gerade wieder kandidierenden Bürgermeister, zwei große Projekte abgeschlossen worden: die Innenstadtsanierung und der Neubau der Verbundschule. Zudem betont er die Schwierigkeiten, die seine beiden Amtszeiten mit sich brachten: zwei Bürgerentscheide, die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie, zwei Kriege in Europa.Einen Teil seiner Wahlkampfrede verwendet der gebürtige Freudenstädter Magenreuter auch immer für die etwas mehr als vier Jahrzehnte seines Lebens, bevor er mit seiner Familie nach Isny kam. Es soll auch der letzte Zuhörer, der ihn noch nicht kennt ‐ davon gibt es bei den Terminen sogar einzelne ‐ seinen Werdegang kennen.

Auf die „Pflichtaufgaben“ konzentrieren

Beim Blick nach vorne argumentiert er vor allem aus dem laufenden Betrieb heraus. Mal kommt er gerade frisch aus einer Kreistagssitzung, mal vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, dann wieder kann er darauf verweisen, dass er am Folgetag auf dem Gemeindetag den Ministerpräsidenten treffen werde. Hier spricht einer, signalisiert er den Zuhörern, der tief drin ist in allen Themen ‐ und das sogar über die Stadtgrenzen hinaus. Vor wenigen Wochen war sogar erstmals Ministerpräsident Winfried Kretschmann ganz offiziell im Rahmen seiner Sommertour auf Isnyer Gemarkung. Magenreuters Signal: Der Kontakt in die Landeshauptstadt stimmt.

Auf Isny käme, sagt der Bürgermeister im Wahlkampf, vor allem in finanzieller Hinsicht eine große Aufgabe zu. Der Schuldenberg, der noch ansteigen werde, sei aber durch zahlreiche große Investitionen entstanden. Davon werde die Stadt langfristig profitieren. Nun sei es wichtig, sich auf die „Pflichtaufgaben“ zu konzentrieren und zu sparen. Ein Megaprojekt wie die Schule in seiner zweiten Amtszeit oder ein neues Stadttor in seiner ersten hat er auch deshalb nicht mehr vor Augen. Aufgaben im Millionenbereich gibt es trotzdem: Kindergärten, Feuerwehrhäuser, die Sanierung des Kurhauses.

Keine Windräder auf der Adelegg

Er sei, sagt Magenreuter, angesprochen worden, ob er denn ‐ angesichts eines fehlenden Gegenkandidaten ‐ überhaupt Wahlkampf machen wolle. Dieser Gedanke sei ihm aber überhaupt nicht gekommen, fügt er schnell hinzu. Seine Tour habe er unabhängig und zudem schon lange geplant und vorbereitet. Vorgesehen hat er bis Sonntag, 12. November, jeweils einen Auftritt in allen vier Ortschaften, dazu will er je zweimal auf dem Wochenmarkt und vor dem Kaufmarkt in Isny präsent sein. Zum Abschluss plant er eine Abendveranstaltung am Freitag vor der Wahl im Gasthof Schwarzer Adler.

Wo auch immer Rainer Magenreuter in diesen Tagen hinkommt, zeigt er sich auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort vorbereitet. Im Gasthaus zum Goldenen Kreuz in Rohrdorf zum Beispiel berichtet er vor etwa 20 Zuhörern, dass es auf der Adelegg keine Windräder geben werde, weil dieses Gebiet für die Bundeswehr als Überflugsgebiet vorgesehen sei, damit ausgeschlossen sei und deshalb nicht zu den Vorranggebieten zähle, die der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist, vor wenigen Stunden beschlossen habe. Einzig der Beurener Berg bleibe auf Isnyer Gemarkung als optionales Vorranggebiet bestehen.

Über die nächsten acht Jahre hinaus gedacht

Weil er als einziger Kandidat mehr oder weniger schon mit einer dritten Amtszeit rechnen kann, wagt Magenreuter sogar den ganz weiten Blick und die ganz große Erzählung. Kurz nach seiner Wahl zum Isnyer Bürgermeister sei er darauf angesprochen worden, wann genau er sich wohl innerhalb der ersten Amtsperiode für höhere Aufgaben bewerben werde. So wie einst Christof Eichert, der Vorgänger von Magenreuters Vorgänger Manfred Behrning. In drei Jahren? In fünf Jahren? Schon damals habe er gesagt, dass er die Stelle als Isnyer Bürgermeister als „Lebensaufgabe“ sehe und langfristig in der Allgäustadt plane.

An diesem Lebenswerk arbeitet Rainer Magenreuter womöglich sogar noch etwas länger. Bewusst verzichtet er darauf, die dritte Amtszeit, an deren Ende er 65 Jahre alt sein würde, als seine letzte zu bezeichnen ‐ weil er es kann. Schließlich gehört die Altersobergrenze für Bürgermeister inzwischen der Vergangenheit an. Magenreuter deutet zumindest an, dass er womöglich sogar an eine vierte denkt. „Es ist nicht die Zeit gekommen, in Rente zu gehen. Ich freue mich jeden Tag, morgens ins Rathaus zu kommen. Wieso soll ich das nicht noch einmal acht Jahre, oder man wird sehen wie lange, machen?“, sagt der Isnyer Bürgermeister. Erst einmal muss er aber am Sonntag, 12. November, im Amt bestätigt werden.