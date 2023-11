Wie sich das Jugendhaus in Isny weiterentwickelt

Das Jugendhaus ist die zentrale Einrichtung der Offenen Jugendarbeit in Isny. Gegründet wurde es Anfang der 70er-Jahren in Selbstverwaltung. Davon ist nicht mehr viel übrig. Nun kümmern sich Max Konrad als Hausleiter und Streetworker Michael Fischer um die Jugendlichen im Jugendhaus am Rain. Gemeinsam entwickeln sie Projekte und Ideen, um das Juze 2.0 für die Besucher zukunftsfähig zu gestalten.

In den 70er-Jahren war das Jugendzentrum, das unter dem Namen „GoIn“ gegründet wurde, das erste selbstverwaltete Jugendhaus ‐ ein Novum in Süddeutschland. Seit einiger Vorfälle, die schon einige Jahre vor der Corona-Pandemie stattfanden, gibt es dort faktisch keine Selbstverwaltung mehr. Ein Sozialarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit steht seitdem als Hausleitung dem Jugendhaus vor. Hermes Greiter, damals Gründungsmitglied des GoIn, berichtet: „Am 21. Juli 1972 haben wir den Verein gegründet, schnell waren wir 180 bis 200 Mitglieder. Unser Grundgedanke war, einen Treffpunkt zum Feiern zu haben und um unsere Freizeit zu gestalten. Das wollten wir in Eigenverantwortung und ohne Anleitung von Sozialarbeitern erreichen.“ Viele Jahrzehnte hat das gut funktioniert. „Bis sich auch die Lebenswelt und der schulische Druck auf die Jugendlichen verändert hat“, sind sich Konrad und Fischer einig.

Während des Lockdowns habe sich der Vorstand des Vereins fast ganz zurückgezogen, da fast alle Aktivitäten und Treffen untersagt waren, sagen die beiden Sozialarbeiter. Die Jugendlichen, die zurzeit regelmäßig in das Juze 2.0 kommen, seien zudem in einem Alter, in dem sie noch gar nicht als Verantwortliche agieren können. „Daher ist die Selbstverwaltung im Moment kein Thema für uns“, sagt Konrad. „Auch im weiteren Umkreis gibt keine selbstverwalteten Jugendhäuser mehr“, weiß Fischer. Nach den Einschnitten der vergangenen Jahre müssen die Jugendlichen erst wieder an die ehrenamtliche Arbeit und die damit verbundene Verantwortung herangeführt werden. Zurzeit seien Jugendliche am Beginn des Teenageralters ihre Hauptklientel, „die müssen da erst wieder hineinwachsen“.

Gute Resonanz

Wichtig ist Konrad und Fischer dabei, nicht ein vorgegebenes Programm anzubieten. Vor allem ist Eigeninitiative gefragt. Im täglichen Umgang haben sich daraus alle Angebote entwickelt, die wir zurzeit haben. Konrad zählt auf: „Das Jungs- und Mädchencafé in der alten Gerbe, immer dienstags und mittwochs, ab 14 Uhr. Die Siebdruckwerkstatt und Hiphop Beats mit Bernd Imminger, ein genialer bildender Künstler mit Musikaffinität, der Street Dance Workshop mit Lukas Schwarz, immer dienstags ab 17 Uhr, und jüngstes Projekt: der Cooking Club in der alten Gerbe, jeden zweiten Freitag von 16 bis 18 Uhr.“ All diese Angebote seien aus Initiative der Jugendhausbesucher entstanden, freut er sich. Die Jugendlichen erleben dabei, dass sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten können, führt Konrad aus. Natürlich sei auch „chillen“ erlaubt.

Kurz vor 17 Uhr füllt sich das Juze langsam und Lukas Schwarz freut sich über die gute Resonanz. Gemeinsam geht es in die Rotmooshalle. Zwei Jugendliche, die bei Fischer Sozialstunden ableisten müssen, nehmen auch teil. Ihre besondere Aufgabe ist es, für den Jugendbildungspreis ein Bewerbungsvideo zu drehen. „Falls wir aus diesem Fördertopf Geld bekommen, wollen wir damit gemeinsame T-Shirts in unserer Siebdruckwerkstatt machen und eine richtig coole Streetdance-Gruppe aufbauen“, sagt Konrad. „Mal sehen, wie sich das entwickelt.“