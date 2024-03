Wie eine Mitgliederversammlung schief gehen kann

Das Gefühl zur „Extrawurst“ abgestempelt zu werden, erzeugt mehr Unbehagen als Wohlgefallen. In der Regel schämen sich Menschen dann dafür, dass sie nicht dazu gehören, weil sie anders sind. Wie anders muss man sein, um beispielsweise einen ganzen Tennisclub in helle Aufregung zu versetzen? Dieser Frage geht das gleichnamige Bühnenstück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob nach, mit dem das Dinkelsbühler Landestheater am Sonntag im Kurhaus am Park gastierte und damit die neue Saison der Kulturreihe „Zwischentöne“ eröffnete.

Genau genommen geht es beim Tennis um das Spiel, weswegen das Wort ja auch so heißt. Dass es aber wie in jedem anderen solcher Clubs gehörig menschelt, dürfte nicht weiter verwundern. Im Falle des Tennisclubs Lengenheide, gelegen irgendwo in der deutschen Provinz, wird um die Anschaffung eines neuen Grills gestritten. Schließlich freuen sich die Mitglieder nach jeder Versammlung auf ein ordentliches Buffet. Das ist zu Beginn der Komödie - nein, man muss es eher bitterböse Satire nennen - aufgetischt. Andreas Peteratzinger in der Rolle des Präsidenten Dr. Heribert Bräsemann kuriert schnell noch seinen Ischias aus, bevor er sich selbst in seiner Funktion bestätigt sieht. Ob ihn nun 100 oder doch nur 94 Prozent wieder gewählt haben, spielt dabei keine Rolle.

Der Sumpf der Diskriminierung

Sein Gegenspieler ist Matthias Scholz (Jan Fritz Meier). Er steigert sich unter der Regie von Juliane Abt zum entflammten Choleriker, der streckenweise kein Halten mehr kennt, wenn es um persönliche Angriffe geht. Werbetexter Thorsten Pfaff (Mario Brutschin) und seine Frau Melanie (Lena Matthews-Noske) mimen anfangs noch die ausgleichenden Pole, schlagen sich aber zusehends auf die eine oder andere Seite. Stein des Anstoßes ist Erol Oturan (Cem Göktas) als das einzige türkische Clubmitglied, dem sein Glaube nicht erlaubt, Schweinefleisch zu essen.

Was also tun? Scheint die Entscheidung für den neuen Hochleistungsgrill gerade noch gefallen, bringt Erol allein durch seine bloße Anwesenheit das Unternehmen ins Wanken. Sein Fleisch dürfte weder auf demselben Grill liegen, auch nicht auf einer anderen Ebene. Nicht einmal der Dampf von gegrilltem Schweinefleisch ist erlaubt. Das heizt die Stimmung an. Alle verstricken sich in gar nicht so abwegigen Alternativen wie die eines zweiten Grills extra für Erol, doch alle scheitern. Aus ihrer Sicht an Erol, der jegliche Vorschläge zunichtemacht. Er will einfach keine Extrawurst sein. Also wie sich politisch korrekt verhalten?

Tempogeladene Inszenierung

Das Stück driftet genau nach dorthin ab - in den Sumpf der Diskriminierung andersgläubiger Mitmenschen und es beleuchtet den Irrsinn, der sich daraus entwickeln kann. Der Regisseurin ist eine tempogeladene Inszenierung gelungen, die vor allem mit verbalen Schlagabtäuschen und treffenden Pointen punktet. Nüchtern betrachtet ist ihr Spiel bitterer Ernst, der sich dermaßen ineinander verklettet, dass sich das Publikum im gut besuchten Kurhaussaal teils vor Lachen kaum halten konnte und viel Szenenapplaus spendete. Immer denn, wenn die emotionalen Ausfälle sich derart abstrus gebärdeten und entluden, dass einem der Atem weg blieb.

Die Bewirtung in der Pause, bei der die Würstchen nicht fehlten durften, übernahmen Mitglieder vom TC Isny, von denen sich auch zahlreiche unter den Zuschauern befanden und sichtlich begeistert waren von den Turbulenzen. Die steigerten sich noch in der zweiten Hälfte. Zwar wurde sich kräftig entschuldigt für die unentschuldbaren Ausrutscher, doch kaum geschehen, war es mit der Reue wieder vorbei. Ins Zügellose uferten die gegenseitigen Gefechte aus. Sie brüllten sich als Nazi und Erdoğan an, als Rechte und Linke, bis auch Erol langsam aus der Reserve kam. Man möchte meinen um keinen Deut besser, wenn er in Sachen Migration und Flüchtlingspolitik in Deutschland auf den Putz haut.

Dieses Stück legt Fragen über Fragen offen wie die nach der Rollenverteilung von Täter und Opfer oder haben etwa alle das gleiche Recht auf einen Grill? Geht es hier noch um Tennis oder um verschiedene Glaubensrichtungen? Gelegentlich geraten sie ins Stocken, heißt Erols Frau doch Helga. Kann das sein, eine Deutsche mit Kopftuch und schon dreht sich das Karussell von neuem. Am Schluss hat keiner eine tragbare Lösung, alle sind frustriert und sagen dem Club adé. Doch ihr Spiel im Kurhaus hallt noch lange nach.