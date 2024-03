Wie ein Supermarkt funktioniert

Das Besondere im Alltäglichen: Der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv hat im von Inhaber Samuel Schönle geführten Rewe-Supermarkt in der Lindauer Straße einen ausführlichen Blick hinters Kühlregal werfen dürfen.

Wenn der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv seine Termine ankündigt, dann stehen in der Regel solche Firmen auf der Liste, die zwar fast alle vom Namen her kennen und viele wissen, was hergestellt wird. Mehr aber nicht. Aus diesem Grund sind die Abende auch so beliebt und nicht selten schnell ausgebucht.

Einmal in die Produktionsabläufe eingeweiht werden, einmal ins Chefbüro laufen, einmal die Luft riechen, die von Maschinen ausgeht - das macht den Reiz dieser Abende aus. Der Termin im Rewe in der Lindauer Straße bildete da vermeintlich eine Ausnahme. Supermärkte gehören schließlich zum Alltag eines jeden Menschen dazu.

Wer aber gedacht hatte, er hätte keinen allzu außergewöhnlichen Abend zwischen Salatgurken, Bierkisten und Tiefkühlpizza vor sich, sah sich sofort getäuscht. Das lag nicht zuletzt an Samuel Schönle, der sich als sehr unterhaltsamer und bestens vorbereiteter Gastgeber zeigte.

Knapp 50 Mitarbeiter aus elf Nationen

Gleich zu Beginn gewährte Schönle seinen Gästen den Zugang zu einem Bereich, den der normale Supermarktbesucher nur erahnen kann. In der Obst- und Gemüseabteilung geht es links weg durch ein Rolltor, das nicht selten verschlossen ist und sich nur manchmal öffnet, wenn Mitarbeiter rein oder raus wollen.

Genau hier führte Schönle den Unternehmerstammtisch durch. Es ging sozusagen hinter die Kulissen und runter in den Keller. Dort war Platz und Zeit, um ein paar grundsätzliche Dinge über den Supermarkt zu besprechen. „Regionalität, Regionalität, Regionalität“ nannte Schönle unmissverständlich seine Ausrichtung fürs Sortiment. Ihm sei es wichtig, mit Firmen und Produkten aus der Umgebung zu arbeiten. Ebenso wichtig sei ihm, dass er sich mit eigenen Leuten umgibt. Mit Subunternehmen arbeite er nicht.

Seit 2015 ist Samuel Schönle der Inhaber des Supermarkts in der Lindauer Straße. Vorher stand das Gebäude ein paar Jahre lang leer und fast der halben Stadt fehlte ein naher Grundversorger. Das hat sich seither geändert. Für den 44-jährigen Schönle selbst war der Weg hin zu einem eigenen Supermarkt fast schon vorgezeichnet.

Bereits in seiner Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel war er für Rewe tätig und entwickelte eine Leidenschaft für Lebensmittel und den Wunsch, einen eigenen Laden zu führen. Er arbeitete sich zum Marktleiterassistenten und später zum Marktmanager hoch und verwirklichte sich letztendlich seinen Karrieretraum in seiner Heimatstadt. Heute ist er Chef von knapp 50 Mitarbeitern aus elf Nationen in einem Supermarkt mit fast 1400 Quadratmetern Nutzfläche.

Fast durchgehend etwas zu tun

Neben Schönle kam auch die Bäckerfamilie Steinhauser aus Diepoldshofen zu Wort, die seit dem Tag der Eröffnung eine Filiale im Rewe betreibt. Schönle und Steinhausers betonten das vertrauensvolle Miteinander. Von Grund auf habe er damals mit der Familie Immler, denen das Gebäude gehört, die Nutzung durchgeplant, erklärte Schönle.

Damals sei etwa die Entscheidung gegen großflächige Kühlräume im Lager gefallen, weil der dort sowieso schon begrenzte Platz so noch viel begrenzter gewesen wäre. Die Folge war, dass die Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Anfang an perfekt laufen musste. Morgens um fünf Uhr beginne die erste Schicht für die Mitarbeiter, wenn der erste Lastwagen vor der Tür stehe, zugeschlossen wird der Markt erst um 22 Uhr. Fast durchgehend ist also etwas zu tun.

Nach dem Blick in den Keller führte Schönle die Gruppe durch die kleinen Büroräume und in den Markt. Dort öffnete er den Besuchern die Augen für die Details. Neben den Waren, die jedem, der hier schon einmal mit einem Einkaufszettel seine Runde gemacht hat, vertraut sind, gibt es viele Dinge, die für die Betreiber wichtig sind: Überwachungskameras, von der Decke hängende Stäbe, mit der die Luft und die Temperatur gemessen werden oder das hoch technisierte System für die Rückgabe von Pfandflaschen. Dazu erklärte Schönle das neue elektronische Preisauszeichnungssystem und das geschlossene Warenwirtschaftssystem.

Die überraschendste Zahl des Abends: Insgesamt werden 17.500 verschiedene Waren angeboten. In einem Discounter seien es nur wenige tausend Produkte. Es war nicht die letzte Überraschung, denn zum Abschluss gab es eine reichhaltige Verkostung inklusive Wein- und Whiskyprobe – natürlich mit Lebensmitteln, die es Markt zu kaufen gibt.