Der Isnyer Hans Diebolder hat kürzlich erlebt, wie kompliziert eine gute Tat sein kann. Eine Matratze, die er entsorgen wollte, spielte dabei die Hauptrolle.

Er habe, schreibt Diebolder der „Schwäbischen Zeitung“, in dem Wohngebiet, in dem er lebt, wochenlang eine offenbar wild entsorgte Matratze am Wegesrand liegen sehen. Als er an einem Tag einen Anhänger mit Gartenabfällen belud, um diese zum Wertstoffhof in die Weidach zu bringen, entschied er sich spontan, die Matratze aufzuladen und mitzunehmen. Zuvor fotografierte er die Matratze an ihrem Ablegeort, um das Foto einem Mitarbeiter in der Weidach zu zeigen. Damit wollte Diebolder klarmachen, dass er Müll entsorgen wolle, der ihm gar nicht gehört.

Doch anstatt ihm zu danken und die Matratze einfach anzunehmen, habe der Mitarbeiter im Wertstoffhof eine Entsorgungsgebühr von 7,50 Euro verlangt. „Das war mir etwas zu teuer für Abfall, der nicht von mir stammte“, schreibt Diebolder. Auf die Frage, ob er nicht einen Lieferschein wie die Bauhofmitarbeiter bekommen könne, wenn diese etwas abladen, bekam er die Antwort, dass das nicht gehe.

Einfach wieder zurücklegen? Lieber nicht

Seine Idee, dann die Matratze eben wieder dorthin zu werfen, wo er sie gefunden hatte, fand der Mitarbeiter offenbar auch nicht gut. „Das empfehle ich ihnen nicht. Sollten Sie dabei beobachtet werden, dann steht die Polizei zwei Stunden später an ihrer Haustüre“, habe dieser ihm entgegnet, sagt Diebolder.

Die Moral von der Gschicht’: Eine Fremdmatratze bewegt man nicht. Mitdenkende Bürger braucht es nicht! Hans Diebolder

Auch sein Vorschlag, dann eben im Rathaus anzurufen und zu sagen, dass er eine fremde Matratze aufgeladen habe und entsorgen wolle, kam beim Mitarbeiter in der Weidach nicht gut an. „Das können Sie probieren, aber Ihr Problem wird wahrscheinlich nicht gelöst“, habe er als Antwort bekommen, berichtet Diebolder. Den Weg zum Baubetriebshof, sozusagen seine letzte Idee für diesen Tag, sparte er sich. Einer weiteren Diskussion, warum das nicht gehe und er sie nicht hier lassen könne, habe er aus dem Weg gehen wollen.

Das Problem mit der Matratze blieb Hans Diebolder über den Tag hinaus erhalten. Wie sollte er das Ungetüm loswerden, das ihm ja eigentlich gar nicht gehörte? Mehrfach lud er die Matratze in nächster Zeit auf und ab, weil er seinen Hänger brauchte. Dann regnete es auch noch stark, die Matratze sog sich mit Wasser voll und wurde viel schwerer als ursprünglich.

In Bayern kostet die Abgabe nichts

Dann kam Hans Diebolder darauf, es im benachbarten Bayern zu versuchen. Dort schlug er als „Mülltourist“ mit der Matratze in einem Wertstoffhof auf und war erfolgreich. Niemand wollte eine Gebühr von ihm, ihm wurde sogar dabei geholfen, die schwere Matratze in einen Container zu befördern.

Die 7,50 Euro, die er sich dadurch gespart hatte, habe er in die Spendenbox des bayerischen Wertstoffhofs gesteckt. „Die Moral von der Gschicht’: Eine Fremdmatratze bewegt man nicht. Mitdenkende Bürger braucht es nicht!“, kommentierte Diebolder abschließend den Fluch der guten Tat, der ihn traf.

Mit dem Fall konfrontiert, erklärt Arthur Besler, Sachgebietsleiter Abgabenwesen im Isnyer Rathaus, dass der Wertstoffhof in der Weidach privat betrieben werde. Deshalb sei es völlig legitim gewesen, dass die Mitarbeiter dort Gebühren für die Matratze verlangt hätten. Anders sei es dagegen in Bayern, wo die Wertstoffhöfe kommunal betrieben würden und damit auch Sperrmüll kostenlos abgegeben werden könne.

Hätte Diebolder, nachdem er die Matratze auf seinen Anhänger geladen hatte, sich im Rathaus gemeldet und angekündigt, gleich in der Weidach damit aufzutauchen, hätte ihm womöglich auf dem kleinen Dienstweg geholfen werden können, sagt Besler. Denn schließlich anerkenne die Stadtverwaltung, wenn sich Bürger um die Umwelt kümmerten und etwas eine herumliegende Matratze entsorgen.