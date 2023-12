Wie der Wintersport in Isny gefördert wird

Der Wintersport hat in Isny einen sehr hohen Stellenwert. Damit das Angebot trotz immer milderer Durchschnittstemperaturen aber attraktiv bleibt, muss stetig daran gearbeitet werden. Stadtverwaltung und WSV gehen da Hand in Hand, wie Vertreter aus dem Rathaus und des Vereins bei einem gemeinsamen Pressetermin betonen.

Wozu es führen kann, dass in einer Stadt seit Jahrzehnten unbeirrt und leidenschaftlich an den Wintersport geglaubt wird, zeigte das vergangene Wochenende wieder einmal eindrucksvoll: Langläufer Friedrich Moch stellte im schwedischen Östersund mit Platz acht routiniert unter Beweis, dass er zur Weltspitze zählt; Skispringerin Agnes Reisch, die in den vergangenen Jahren fest zum Weltcupteam gehörte, gewann den Continentalcup-Wettbewerb im norwegischen Lillehammer. Für den WSV, den beide Athleten als Mitglied vertreten, und Isny sind das Nachrichten, dass sich die tägliche und kontinuierliche Arbeit lohnt.

Neue Pumpen, verstärkter Stromanschluss

In der Allgäuer Heimat von Moch und Reisch nämlich werden die Grundlagen dafür geschaffen, dass vielleicht sogar ein späterer Weltklasseathlet seine ersten Schritte auf einer Isnyer Loipe macht, seine ersten Schwünge auf einem Isnyer Hang oder seine ersten Sprünge auf einer Isnyer Schanze.

Permanent wird daran gearbeitet, dass vor Ort die Voraussetzungen so gut sind, dass sie auch mildere Temperaturen oder Regenwetter überstehen. Die Hasenbergschanzen wurden zuletzt saniert und mit einem großen Besucherzentrum erweitert, an der Felderhalde macht sich eine Investorengruppe um den Skilift und das Drumherum verdient - und im Langlaufstadion werden die Möglichkeiten auch immer besser.

Zwischen 120.000 und 130.000 Euro habe die Stadtverwaltung zuletzt investiert, sagt Hauptamtsleiter Frank Reubold bei dem Pressetermin, an dem auch der WSV-Vorsitzende Hannes Mechler, der für die Langlaufabteilung verantwortliche Alexander Moch, Vorstandsmitglied Nico Rudhart, der gemeinsam mit Erhard Pferdt für den Pistenbully zuständig ist, und die Tourismuschefin Anna Wieland teilnehmen. Benutzt wurde das Geld, um die Beschneiung des Stadions und der erweiterten Stadionrunde durch den Wald zu gewährleisten - mit zwei neuen Hochdruckpumpen und verstärktem Stromanschluss.

Energieeffizientere Schneelanzen

Auch der WSV war - mit der TSG Skiläuferzunft Leutkirch, der SG Niederwangen und dem SC Vogt im Förderverein „Gspurt“ organisiert - natürlich nicht untätig. Wo zuvor lange zwei Schneekanonen ihr Werk taten, sind inzwischen zehn Schneelanzen im Einsatz, die Langlauf auf 2,5 Kilometern Länge garantieren. Fünf davon wurden für insgesamt 100.000 Euro von dem Förderverein erst jüngst angeschafft.

Mit den Kanonen war es eine mühsame Geschichte. Die Lanzen sind effizienter, sagt Rudhart.

Auch energetisch seien sie von Vorteil, fügt er hinzu.

Sechs bis sieben kalte Tage würden gebraucht, um so viel Maschinenschnee erzeugen zu können, dass er für die ganze Runde reicht. Oft sei das der Fall, manchmal aber auch nicht. Gegen ein Wetter wie Ende des vergangenen Jahres sei auch der WSV chancenlos gewesen. Regen, Warmluft und Wind sorgten vor Weihnachten für Verhältnisse, die auch hier den Wintersport in die Knie zwangen. Außerhalb des Stadions konnte die ganze Saison lang nicht gelaufen werden.

Langlaufskier für den Nachwuchs angeschafft

Von solchen Wetterlagen lassen sich aber weder Wintersportverein noch Stadtverwaltung entmutigen. „Wir sehen uns weiterhin als Wintersportstadt“, sagt Reubold, dem der positive Effekt weit über die Stadtgrenzen hinaus voll bewusst ist. Tourismuschefin Wieland pflichtet ihm bei; das Angebot locke viele Tagesgäste an. Zu merken gewesen sei das auch jüngst, als es einen frühen Wintereinbruch gab. „Das freut uns natürlich“, sagt Wieland.

Selbstverständlich ist das alles aber nicht. Um zu verdeutlichen, wie besonders Isny ist, verweist Mechler darauf, dass es außer hier nur noch in Oberstdorf im Allgäu vergleichbare Voraussetzungen geben. Damit der Nachwuchs früh an die Möglichkeiten herangeführt wird, habe der WSV jüngst mehr als 100 Paar Langlaufskier mit Schuhen und Stöcken angeschafft, sagt der Vereinsvorsitzende. Zu je einem Drittel sind sie für Kindergarten, Grundschule und die Unterstufe in den weiterführenden Schulen gedacht. Auf Anfrage könnten die Skier beim WSV Isny gemietet werden, sagt Mechler.

Die aktuellen Schneehöhen und der Loipenbericht Isny können im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: www.isny.de/urlaub-aktiv/wintersport/schneehoehen-loipenbericht.html