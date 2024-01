Darauf kann die Narrenzunft Urig Beuren wahrlich stolz sein: Zum Fasnetsumzug am Sonntag kamen beachtliche 69 Gruppen und verwandelten das ganze Dorf in eine närrische Hochburg. Bei bestem Wetter feierten alle eine große Party, die schon am Freitagabend stimmungsvoll begonnen hatte.

Alle zwei Jahre treffen sich die Narren zum Umzug in Beuren. Eigentlich. Denn 2022 war coronabedingt nicht an Schunkeln und Knuddeln zu denken, deswegen war die Freude jetzt bei den Beurenern um Zunftmeister Tobias Badent umso größer, nach vier langen Jahren endlich wieder einen Fasnetsumzug veranstalten zu können. Und nicht nur das. Am Freitag bildete schon der Jubiläumsball der Allgaier Urband einen großartigen Auftakt in ein Wochenende der närrischen Extraklasse.

Wildes Gewirr aus Hästrägern

Am Sonntag folgte der bunte Umzug, bei dem das ganze Dorf die Fasnet feierte. Fast 100 Bewerbungen hatten die Beurener von Zünften gehabt, aus organisatorischen Gründen durften schließlich 69 in die Isnyer Ortschaft reisen. Alle zusammen verwandelten die Straßen in ein wildes Gewirr aus Hästrägern und verkleideten Besuchern, aus den Boxen dröhnte laute Partymusik. In der Turn- und Festhalle war schon ab 10 Uhr beim Zunftmeisterempfang reichlich geboten. Dort versammelten sich Vertreter aller beteiligten Zünfte und stimmten sich auf den Nachmittag ein.

Beim Umzug lief die Guggenmusik Isny ganz vorn und heizte die Stimmung an, gefolgt vom Narrensamen der Narrenzunft Urig Beuren und der Narrenzunft Lachende Kuh aus Isny. Für die kleinen Besucher gab es Süßes, für die großen auch mal eine Ladung Konfetti. Urig, urig - isch der See!