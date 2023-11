Das Dach der Gartenhütte ist undicht, die Fenster sollten geputzt werden, der Computer streikt ‐ der Griff zum Telefonhörer, um einen Handwerker oder Fachmann anzurufen, ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Nicht so für die Mitglieder des Tauschrings Isny-Leutkirch, den es seit 25 Jahren gibt. In dieser nachbarschaftlichen, überregionalen Gruppe werden Fähigkeiten, Talente und Waren geldlos untereinander getauscht.

„Jeder kann etwas“, erklärt Christiane Reisacher, Vorstandsmitglied des Tauschrings Isny-Leutkirch. Das Prinzip ist einfach: Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat und bringen Dinge mit, die sie zum Tausch anbieten. Das reicht von selbstgemachter Marmelade über Gummistiefel bis hin zu Dekoration oder auch Bücher. Doch das ist nicht alles. In ihrem Treffen sprechen sich die Teilnehmer untereinander ab, ob jemand einen bestimmten Dienst anbieten kann oder selbst benötigt. Es werden die eigenen Fähigkeiten und Talente eingesetzt. Diese reichen von Kuchen für Feste backen, Massage, Gartenarbeit bis hin zur Crano-Sakral-Behandlung. Aber auch ganz praktische Dinge wie Katzen-Sitting oder ein nicht mehr benötigter Auto-Fahrradträger werden angeboten.

Auch ohne Geld etwas leisten

Jeder hat die Möglichkeit, aus dem Angebot der gesamten Tauschgemeinschaft zu schöpfen. Derweil kann auch eine Leistung angenommen werden, ohne zeitgleich eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Dafür nutzt der Tauschring sogenannte Taler, die als symbolische Währung eingesetzt und gesammelt beziehungsweise ausgegeben werden können. Und dies auch weit über Isny hinaus. So können die Mitglieder auch auf sogenannte Außenkonten in andern Städten wie zum Beispiel Lindau oder Wangen zugreifen. Kann dies funktionieren? Der Tauschring Isny-Leutkirch besteht seit 25 Jahren und „die Vorteile liegen auf der Hand“, erklärt Gründungsmitglied Waltraud Böhm-Neuhäuser: „Auch ohne Geld kann sich jeder etwas leisten und sich am regen Tausch beteiligen.“

Je mehr Personen im Tauschring sind, umso größer ist das Tauschangebot, umso attraktiver ist der Tauschring“, führt Böhm-Neuhäuser weiter aus. Der Tauschring ist deshalb stets offen für neue Mitglieder. Eine gute Organisation und der regelmäßige Austausch sind die Basis eines gut funktionierenden Tauschrings. Die Besonderheit und vielleicht auch der Erfolg des Tauschrings Isny-Leutkirch besteht wahrscheinlich aber darin, dass diese Gemeinschaft weit mehr bietet als nur das reine Tauschen. Hier kommen Menschen zusammen, die sich gegenseitig helfen. Freundschaften wurden über den langen Zeitraum geschlossen und das Zwischenmenschliche steht an erster Stelle.

Idealer Treffpunkt

„Das Leben ist ein Geben und Nehmen“, ist Roswitha Bohneberger, langjähriges Mitglied, überzeugt. Die Seniorin ist gelernte Grafikerin und bietet ihr Wissen beim erstellen von Flyern an. „Wir sind keine Konkurrenten zu den Unternehmen“ betont sie. Sie möchte nur gerne „auch im Rentenalter noch etwas tun“. Somit hilft sie anderen, die sich eine professionelle Flyererstellung nicht leisten können und bleibt gleichzeitig geistig fit. Bohneberger weiß, dass gerade Rentner oft einsam sind: „Hier ist der Tauschring der ideale Treffpunkt. Man trifft sich und kann gleichzeitig seine Talente einsetzen.“

Kann eigentlich alles getauscht werden? „Fast“, sagt Christiane Reisacher und lacht: „Wir tauschen alles außer Männer.“ Allerdings würde sich Reisacher vor allem mehr junge Leute und Männer als Mitglieder wünschen: „Hier wäre durchaus Bedarf.“

Das nächste Treffen des Tauschrings Isny-Leutkirch findet am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Gotischen Halle im Paul-Fagius Haus ab 19 Uhr statt. Das Motto ist „Weihnachtsgeschenke“. Weitere Informationen gibt es auch unter www.tauschring-isny-leutkirch.de