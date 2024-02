Weltgebetstag von Frauen aus Palästina in Isny

Ein Hoffnungszeichen gegen Gewalt und Hass „durch das Band des Friedens“, heißt das Thema des Weltgebetstags am Freitag 1. März, welches dieses Mal von Frauen aus Palästina gestaltet wurde. In Isny lädt die ökumenische Vorbereitungsgruppe dazu um 19 Uhr ins Paul-Fagius- Haus, Saal im 2. OG ein. Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit zum gemütlichen Austausch. Die Texte sind bundesweit Grundlage für tausende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag. „Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und Palästina ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus ´…durch das Band des Friedens` so wichtig wie nie zuvor“, wird die evangelische Vorstandsvorsitzende des WGT, Brunhilde Raiser, in einer Pressemitteilung zitiert.

Neben den biblischen Texten der Gottesdienstordnung geben die Geschichten von drei Frauen einen Einblick in Leben, Leiden und Hoffnungen in den besetzten Gebieten. Sie sind Hoffnungskeime, die deutlich machen, wie Menschen aus ihrem Glauben heraus Kraft gewinnen, sich für Frieden zu engagieren. Ihre Erzählungen sind eingebettet in Lieder und Texte, die den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit und vor allem die Hoffnung darauf ausdrücken.

Am 1. März 2024 wollen Christinnen und Christen weltweit mit den Frauen des palästinensischen Komitees beten, dass von allen Seiten das Menschenmögliche für die Erreichung eines gerechten Friedens getan wird.