Weihnachtsvorlesung bei der NTA mit olympischem Geist

Der olympische Geist wehte diesmal bei der Weihnachtsvorlesung der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie NTA Isny durch den gut gefüllten großen Hörsaal.

Im sportlichen Wettstreit zogen zwei Teams ein: „Schwarz“ mit ihrem Leiter Jürgen Nowarra gegen „Weiß“ mit dem ehemaligen Student Raffael Gratzl als Teamchef. Unter den für die Chemie wie für Olympia gleichermaßen geltenden Leitthemen „Schrift“, „Sport“, „Farben“, „Leben“, „Kunst“, „Joker“, „Lichtblitz“ und „Feuer“ zeigten die Protagonisten mit naturwissenschaftlichem Sachverstand, großem Einsatz und dem Blick für Wirkung dem überwiegend jungen Publikum faszinierende Experimente: So fraß sich unter anderem auf einem Plakat die Glut zu dem Schriftzug „Weihnachtsvorlesung“, auf Händen brannte „olympisches Feuer“, in Glaszylindern entstanden Regenbogenfarben, aus einer Schale kroch „Pharaos Schlange“, wurde Dunkelbier „gebraut“, schoss die Schaumkanone, leuchtete grell das Magnesium-Blitzlicht, wanderte ein Feuerball und erstrahlte in grünen Flammen ein „Weihnachtsbaum“.

Ein salomonisches Endergebnis

Unter der souveränen Moderation vom NTA-Leiter Kurt Grillenberger, konnten bei jedem Thema die Zuschauer digital abstimmen, welches Team die bessere Präsentation machte. So zog „Weiß“ zunächst auf 4:1 davon, bevor „Schwarz“ aufholte und das salomonische Endergebnis von 4:4 erreichte. Ein anhaltender Applaus erzwang nach der Siegerehrung der wackeren Chemiker eine Zugabe unter dem Banner „Explosion“ mit Wachs und Sprengpulver „mit großem Karacho“, die wohl noch lange in den Ohren nachgehallt hatte.

Kurt Grillenberger dankte nicht nur allen Akteuren am Experimentiertisch, sondern auch den Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik, die mit Musik, Kamera-Projektionen und Beleuchtung die Vorlesung wirksam unterstützten.