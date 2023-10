Wechseltrickbetrüger bestiehlt Seniorin

Um mehrere hundert Euro hat ein Trickbetrüger am Freitagmittag eine 84-Jährige erleichtert. Das teilt die Polizei mit. Die Seniorin setzte sich nach einem Besuch bei ihrer Bankfiliale gegen 12.30 Uhr auf eine Parkbank in der Espantorstraße. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen, der sich neben sie setzte und sie bat, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Während die 84-Jährige Kleingeld in ihrer Geldbörse suchte, entwendete der Unbekannte mehrere Geldscheine. Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte ein rundes, volles Gesicht und kurze, feine blonde Haare. Bekleidet war der Täter mit einem dunkelblauen Anzug und einem weißen Hemd. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen. Die Beamten warnen darüber hinaus vor dieser Betrugsmasche, der am 16. Oktober bereits ein 83-Jähriger zum Opfer gefallen ist. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.