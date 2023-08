Was hinter der Ausbildung zum Glaser und Fensterbauer steckt

Sebastian Poeck bedient die CNC–gesteuerte Maschine in der großen Halle des Fensterbaubetriebs Kriegl und hat dabei auf dem Monitor alle Abläufe im Blick. Nach seiner Ausbildung als Glaser und Fensterbauer bei Kriegl und absolvierten Fortbildungen arbeitet er als Werkstattleiter und Maschinenführer in der Abteilung Holzfensterbau. Zusammen mit dem Firmeninhaber und Handwerksmeister Sebastian Kriegl ist er für die gesamten technischen Abläufe und die Produktion zuständig. Der Betrieb ist Mitglied der Isnyer Handwerkerzunft und gehört damit zu einer starken Gemeinschaft.

Im dritten Teil der Serie „Junge Handwerker“ erklären der 33–jährige Poeck und Kriegl, warum der Beruf so vielseitig ist und welche Möglichkeiten eine Ausbildung bietet.

Etwas mit den eigenen Händen schaffen

„Ein Fensterbauer muss sich in vielen Gewerken auskennen“, erklärt Kriegl und zählt auf: Holzbau, Schreinerei, Schlosserei, Glaserei und Elektrik. Denn die Anforderungen an den Beruf steigen, beispielsweise durch das sogenannte „Smart Home“. Wenn ein Bauherr bei Fenstern und Haustüren diese moderne Ausstattung für sein Haus möchte, erledige das heutzutage alles der Fensterbauer. „Wir geben den Häusern ein Gesicht und verleihen ihm Charakter“, ergänzt Poeck, der eigentlich Zimmerer werden wollte. „Auf jeden Fall etwas mit den eigenen Händen schaffen“, sagt er.

Schon in seiner Jugend habe er mit seinem Vater zusammen ein Haus renoviert und umgebaut. Damals sei schon klar gewesen, dass eine Ausbildung zum Handwerker das richtige für ihn sei. Auch Geld verdienen direkt nach der Schule, sieht er als Vorteil gegenüber eines Studiums. Wenn man direkt nach der Haupt– oder Realschule beginne, sei die Ausbildung mit 18 Jahren abgeschlossen, erklärt Poeck, der im nächsten Schritt die Meisterschule absolvieren möchte. Und ein Job ist den frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen sicher, sagt Kriegl, der sich auf vielen Wegen engagiert, um junge Menschen ins Handwerk zu bringen.

Viele Weiterbildungsmöglichkeiten

An Weiterbildungsmöglichkeiten steht den Gesellinnen und Gesellen beispielsweise die Meisterschule offen, danach können sie den Techniker, den Bachelor of Engineering machen oder sich spezialisieren. Grundsätzlich gibt es zwei Fachrichtungen: die eine beschäftigt sich mit Verglasung und Glasbau und die andere mit Fenster– und Glasfassadenbau. Auch Gewächshäuser oder Wintergärten gehören in dieses breite Spektrum. Gefragt sind auch Spezialisten für die Restauration alter Fenster und Gläser. Poeck sagt, er kenne auch ehemalige Auszubildende, die sich nach der Meisterschule (sie bietet einen gleichwertigen Abschluss wie die Fachhochschulreife) für ein Architekturstudium entschieden hätten.

„Der letzte Auszubildende hat letztes Jahr seine Ausbildung bei uns beendet. Wir würden gerne für das aktuelle Ausbildungsjahr noch jemanden einstellen“, sagt Kriegl.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob die Ausbildung zum Glaser und Fensterbauer das richtige ist, kann gerne bei einem Praktikum bei uns reinschnuppern, bietet Kriegl an.

Hauptschule als Voraussetzung

Als schulische Voraussetzung für den Beruf des Glasers und Fensterbauer nennt Poeck die Hauptschule. Die Berufsschule befindet sich in Überlingen und wird in Blöcken absolviert. Überbetriebliche Kurse finden in Karlsruhe statt. Wichtig sei außerdem Teamfähigkeit, Offenheit gegenüber den Kunden und Bauherren und handwerkliches Geschick.

Frauen finden sich in den Beruf eher wenige, sagt Poeck. Er vermutet, das hänge mit der Montagetätigkeit und Arbeit auf Baustellen zusammen. „Wir sind dafür aber auf alle Fälle offen“, sagt Kriegl.