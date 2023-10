Vor genau 50 Jahren haben die Brüder Karl und Jakob Immler in Isny ein Immobilienunternehmen gegründet, das zu einer echten Erfolgsgeschichte wurde, die längst weit über das Allgäu hinaus strahlt. Inzwischen hat mit Markus und Alexander Immler die nächste Generation die Verantwortung übernommen und führt fort, was der 2020 verstorbene Vater und der Onkel aufgebaut haben.

Den Firmensitz haben die beiden Söhne Karls vom Achener Weg in den Gewerbehof in die Leutkircher Straße verlegt, der in der Familiengeschichte schon lange einen festen Platz hat. In der neuen Geschäftsstelle blicken die Geschäftsführer Markus (40) und Alexander Immler (37) im Jubiläumsjahr auf die Entwicklung der „Gebrüder Immler“ zurück und erklären, wohin die Reise des Familienunternehmens gehen soll.

Vor genau 50 Jahren haben Ihr Vater Karl und Ihr Onkel Jakob die „Gebrüder Immler“ gegründet und das Unternehmen zu großer Blüte gebracht. Wie blicken Sie heute, angesichts des Jubiläumsjahrs, auf diese Erfolgsgeschichte?

Alexander Immler: Diese 50 Jahre sind unheimlich vielfältig gewesen. Man muss sich vorstellen, dass wir ursprünglich aus der Landwirtschaft kommen. Hier, wo wir jetzt unsere Geschäftsräume haben, haben unsere Großeltern ein Milchwerk betrieben. Unser Vater und unser Onkel haben begriffen, dass es sehr schwer war, damit Geld zu verdienen. Es war ein mutiger Schritt, sich in ein neues Geschäftsfeld zu wagen. In München haben sie sich Problemobjekten angenommen, haben die Fehler der Konkurrenz gesehen und es besser gemacht. Sie haben sich mit viel Blut, Schweiß und Tränen hochgearbeitet. So fing alles an. Das macht uns stolz.

Ist dieser Unternehmergeist, den Ihr Vater und Ihr Onkel schon früh erkennen ließen, der zentrale Punkt für den Erfolg der Gebrüder Immler?

Markus Immler: Die Unternehmensgruppe Immler hat sich immer durch ihre Flexibilität ausgezeichnet. Alles ist dem Wandel unterworfen, wir müssen uns ständig anpassen, Dinge hinterfragen. Du bekommst nichts geschenkt!

Es geht nur über Arbeit. Ich bin der Meinung, dass wir heute nur so gut dastehen, weil wir Tag für Tag nach diesen Grundprinzipien leben. Markus Immler

Nur so kommen wir auch vorwärts.

Und diese Prinzipien mussten Ihnen Vater und Onkel wahrscheinlich nicht erst bei der Geschäftsübergabe ins Stammbuch schreiben, oder?

Alexander Immler: Schon als wir noch klein waren, wurden am Küchentisch immer irgendwelche wirtschaftlichen Themen besprochen. So sind wir aufgewachsen. Und so haben wir uns über die Jahre weiterentwickelt. Wir haben früh gemerkt, dass wir arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Der Weg ist zwar steinig, macht aber Spaß und wird mit Erfolg belohnt.

Markus Immler: Karl und Jakob waren uns ein Vorbild und haben uns quasi Wanderschuhe gegeben, um diesen steinigen Weg zu gehen. Wichtig war natürlich auch unsere Mutter, die eine sehr fleißige Frau war. Darüber hinaus hatten wir immer Freunde, die genau gleich gedacht haben wie wir und ebenfalls Erfolgsgeschichten geschaffen haben. Wir arbeiten zum Beispiel heute noch mit Handwerksbetrieben zusammen, die schon bei uns am Küchentisch saßen, als wir als Kinder noch darunter gespielt haben. Da wurden über irgendwelche Dinge von Baustellen gesprochen und wir haben mitgehört. Als Schüler waren wir regelmäßig auf den Baustellen mit einem Eimer und einem Besen dabei und habe geputzt. Das war bis heute eine meiner besten Lehrzeiten, weil ich dabei ein technisches Grundverständnis aufbauen konnte. Als Jugendlicher habe ich Ferienjobs gemacht, wenn ich mir was leisten wollte. Da habe ich schnell gemerkt, dass ich Leistung bringen muss. Mit diesem Grundgedanken bin ich später ins Studium gegangen. Und der Gedanke ist mir und meinem Bruder bis heute geblieben. Unser Vater hatte in seinem Büro ein Schild hängen, das jetzt auch hier wieder hängt. Da steht drauf: Mach’ etwas ganz oder gar nicht!

Wie muss ich mir die Doppelspitze bei den Gebrüdern Immler vorstellen? Wie sind die Aufgaben zwischen Ihnen verteilt? Wie sieht das Tag für Tag aus?

Alexander Immler: Wir kommen von unserem Bildungsweg her aus verschiedenen Richtungen. Insofern hat sich das durch unsere Kompetenzen ergeben. Ich bin bei uns für die kaufmännischen Themen zuständig. Markus hat mehr den technischen Weg eingeschlagen.

Markus Immler: Jeder hat so zwar ganz klar sein Kerngebiet, aber wir treffen natürlich viele Entscheidungen gemeinsam. Zudem sind wir sehr froh, dass wir in Jakob noch einen Senior haben, der uns berät und jeden Tag ins Büro kommt. Seine Meinung hören wir sehr gerne, weil er uns immer weiterbringt.

Mit dem Umzug hierher in das ehemalige Milchwerk ist ein großes Projekt in Isny schon abgeschlossen, andere sind noch in Arbeit. Wie sieht es etwa im Achener Weg aus, wo der frühere Firmensitz und ihr Elternhaus einem großen Wohnkomplex weichen sollen?

Markus Immler: Wir planen, nächstes Jahr mit dem Bau zu beginnen. Bei der Planung, das sehen wir jetzt wieder, zahlt sich aus, dass wir als altes Familienunternehmen uns immer schon restriktiv verhalten haben, was die Ausschüttung angeht. So haben wir nicht die Probleme, die andere jetzt haben. Unsere Projekte sind alle substanziell gut aufgestellt und von Anfang an durchdacht, dass wir auch jetzt, wenn am Markt etwas rauer Wind aufkommt, hier nicht zurückschrecken.

Alexander Immler: Für uns ist der Achener Weg zwar ein sehr emotionales Thema, aber wir glauben an die Stärke der Stadt, und dass sie besonders dann gut florieren kann, wenn ausreichend Wohnraum vorhanden ist. Hier wollen wir durch fast 100 Wohnungen dazu beitragen. Für uns ist die Vielzahl an Kommunen, mit denen wir arbeiten sehr interessant. Unsere Handlungsradius ist etwa 400 Kilometer groß, bis Hessen. Es ist spannend mitzukriegen, wie unterschiedlich wir als Investor willkommen geheißen werden. Umso mehr freut es uns, hier in Isny wieder Unterstützung für ein größeres Projekt zu haben, weil die größeren Vorhaben in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend deutlich weiter weg waren.

Nicht weniger emotional für die Familie Immler sind die Häuser in der Wassertorstraße 7 und 9. Dort ist schon lange Stillstand. Wird sich absehbar etwas daran ändern?

Markus Immler: Im Gegensatz zum Achener Weg, wo wir auf der grünen Wiese in einem guten Kostenrahmen nachhaltig bauen können, ist es in der Wassertorstraße nicht so einfach. Dort, in der Innenstadt, ist Bauen wesentlich teurer ‐ und so würde am Ende nur Wohnraum entstehen, den sich eigentlich keiner mehr leisten kann. Deshalb brauchen wir eine andere Nutzung, nach der wir gerade suchen. Wenn wir eine finden, sind wir bereit, die Idee sofort und gerne zu entwickeln. Wir sind mehrfach darauf angesprochen worden, ob wir verkaufen wollen. Wir halten aber daran fest, weil wir optimistisch sind, dass wir noch die richtige Idee finden.

Die Menschen in Isny treibt auch die Frage sehr um, wann die Großfamilienstiftung im Bereich Mittelösch loslegt. Noch steht dort kein Haus. Wie sind im Moment die Pläne?

Markus Immler: Das Thema müssen wir von den Gebrüdern Immler trennen. Als Vorstand der Stiftung antworte ich aber gern. Das Kuratorium der Stiftung hat uns beauftragt, über den Bebauungsplan hinaus gestalterische Richtlinien festzulegen. Dazu würden wir gerne mit der Fachhochschule Biberach ein Studentenprojekt machen. Es soll ja optisch ansprechend sein. Da gibt es zwar einen Zielkonflikt, weil die Stifter eigentlich Individualismus fördern wollten, aber eine Blockhütte neben einem Haus im Bauhausstil wird allgemein eher nicht als schön wahrgenommen werden. Hier soll die Fachhochschule mit ihren Vorschlägen eine Brücke schlagen und einen Mittelweg finden. Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir einen Architekten beauftragen und das erste Haus planen und bauen. Rechtlich ist eine Bebauung auch noch nicht möglich, solange wir für die Anlieger die Baustellenzufahrt offenhalten. Auf mehrfache Nachfrage wurden wir erst kürzlich darum gebeten, die Zufahrt weiter offen zu halten.

Alexander Immler: Beim Blick auf die gesamte Dimension des Bebauungsplans mit 18 Häusern ist aber klar, dass es Schritt für Schritt gehen wird. Es werden sicher nicht alle Häuser gleichzeitig gebaut werden können. Darauf ist die Stiftung auch nicht ausgerichtet. Sie muss organisch wachsen. Wir sprechen hier von Jahrzehnten, wenn nicht von Jahrhunderten.

Unabhängig von einzelnen Projekten: Wohin soll es für die Gebrüder Immler in Zukunft gehen? Was sind Ihre Pläne und Ihre großen Visionen für das Unternehmen?

Alexander Immler: Wir haben schon vor Jahrzehnten den Sprung weg von der Wohnimmobilie hin zum gewerblichen Einzelhandel gemacht. Dort sind unsere großen Projekte angesiedelt und hier sehen wir nach wie vor gute Wachstumsmöglichkeiten.

Markus Immler: Das kann ich nur unterstreichen. Unser Kernprodukt ist die Handelsimmobilie. Was ich nie ausgeben würde, ist so etwas wie ein Zehn-Jahres-Plan. Man muss ständig bereit sein, sich dem Markt anzupassen. Wir sind deshalb immer offen und hinterfragen uns und unsere Arbeit. Das muss die Strategie sein, damit es das Unternehmen auch in 100 Jahren noch gibt.

Ihr Vater und Ihr Onkel haben immer ihre Heimatverbundenheit betont. Wie sehr spüren Sie diese Verpflichtung und wie gehen Sie damit um?

Markus Immler: Wahrscheinlich gleich wie Karl und Jakob, nur kommunizieren wir es anders und weniger. Unsere Verbundenheit zu Isny ist sehr groß ‐ und dafür gibt es viele Beispiele. Innerhalb unserer Strategie stehen zwar Handelsimmobilien als Kernthema, trotzdem realisieren wir in einer kleinen Stadt wie Isny ein Großprojekt mit etwa 100 Wohnungen ‐ normalerweise würden wir uns damit auf Ballungsräume konzentrieren. Zudem gehört der Unternehmensgruppe nach wie vor die Wassertorstraße 7 und 9, nur weil wir der Heimat verbunden sind. Ansonsten hätten wir die Gebäude schon verkauft.

Was bedeuten Isny und das Allgäu für Sie?

Alexander Immler: Es ist eine wahnsinnig schöne Region, mit großartigen Menschen und einer wunderschönen Landschaft. Hier wohnen und arbeitet wir. Hier können wir jeden Tag viel Kraft schöpfen.

Markus Immler: Die Region ist unser Fundament. Ich denke da zum Beispiel an die Allgäuer Bauernschläue. Hier wurde schon lange, bevor es deutschlandweit zum Trendwort wurde, nachhaltig gedacht. Wenn ich mir die Landwirte anschaue, wie vorbildlich und fleißig sie in vielen Bereichen arbeiten, dann erfüllt mich das mit Stolz und weckt in mir das Verlangen, dazu noch mehr beizutragen.