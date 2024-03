Monatelang hat es in Isny keine offiziellen Zwischenstand mehr zur geplanten Ganztagsgrundschule gegeben. Seit vergangenem Sommer hielt sich die Stadtverwaltung mit neuen Informationen zurück, nachdem die zuständigen Architekten eine Generalsanierung angeregt hatten - und diese so gar nicht in die finanzielle Lage der Stadt passte. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag nannte Stadtbaumeister Michael Dirner immerhin neueste Anhaltspunkte zu den möglichen Kosten.

Zum Schuljahr 2026/27 gibt es einen allgemeinen Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung in Grundschulen. Lange schon kennt auch die Stadt Isny dieses Datum - und bereitet sich entsprechend darauf vor. Kernelement der Bemühungen ist der Umbau der ehemaligen Realschule am Rain, in die die Grundschule und die Eduard-Schlegel-Schule einziehen sollen, die beide im Moment im Ausweichquartier auf dem Siloahgelände sind.

Die Pläne dafür sind zuletzt aber ins Stocken geraten. Es geht, wie so oft, um die Kosten. Diese drohten schon früh aus dem Ruder zu laufen und den Schuldenberg, der die Stadt Isny drückt, noch mehr zu belasten. So steht der Sparzwang an erster Stelle, wenn es um das Konzept geht, das baldmöglichst umgesetzt werden soll.

„Das war bisher relativ teuer“, sagte Dirner am Montagabend und stellte anhand von Plänen in einem Schnelldurchlauf durch das Gebäude diverse Einsparungen vor. Hier und dort werden Ideen schlanker werden, vermeintliche Zusatzräume fallen weg, manches wird deutlich weniger umfangreich umgebaut als zuvor angedacht. Richtig konkret wurde Dirner allerdings nicht. Das genaue Konzept werde Mitte April im Gemeinderat konkret vorgestellt, erklärte Bürgermeister Rainer Magenreuter.

Fördermittel werden beantragt

Richtig konkret wurde Dirner allerdings bei den möglichen Kosten. Im Raum standen zuletzt Zahlen von mehr als zehn Millionen Euro, Kämmerin Christiane Höllring hatte bei einer Gelegenheit vor wenigen Wochen sogar mal mehr als elf Millionen Euro genannt. Zumindest ist dieser Betrag aktuell im Haushalt für das Jahr 2024 eingestellt. So viel soll es jetzt aber nicht werden. Dirner zeigte am Montagabend eine Zahl, die bei knapp 9,5 Millionen Euro liegt. Abzüglich der Fördermittel, mit denen zu rechnen sei, blieben wohl etwa sieben Millionen Euro, die die Stadt Isny bezahlen müsste, sagt der Stadtbaumeister.

Mit den Fördermitteln ist da allerdings so eine Sache. „Die Vorgaben sollten schon lange stehen, es gibt sie aber immer noch nicht“, erklärte Magenreuter. Schon vor Weihnachten hatte er kritisiert, dass von der Landesregierung in Stuttgart keine klare Ansagen kämen, obwohl diese zeitnah in Aussicht gestellt worden seien. Das war nach Angaben der Stadtverwaltung auch der Grund, warum im vergangenen Jahr nach der desaströsen Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause nichts mehr passiert war. Und auch jetzt noch fehlten konkrete Aussagen, sagt Magenreuter. Gerade erst sei der Antragsschluss auf Förderung auf Ende April verschoben worden. Vorher sei nicht klar, mit welcher Summe für den Umbau der Realschule zu rechnen sei.

Konkret beschließen konnte der Gemeinderat am Montagabend trotzdem etwas. Noch abgestimmt werden musste nämlich darüber, dass die Stadt Isny die Ganztagesbetreuung künftig zentral in Isny anbieten werde. Wie Sachgebietsleiterin Andrea Kreisle erklärte, heißt das konkret, dass an drei Tagen pro Woche die Betreuung innerhalb des Schulgebäudes gewährleistet wird, das an den restlichen zwei Tagen durch das kommunale Betreuungsangebot wie etwas das Schülerhaus ergänzt wird. Dem stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.