Knapp 24 Stunden lang sah es so aus, als würde Amtsinhaber Rainer Magenreuter bei der Bürgermeisterwahl in Isny doch einen Gegenkandidaten bekommen. Weil Markus Kobusch aber bei seiner Bewerbung einen Formfehler machte, wies der Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend die Unterlagen zurück.

„Es war der Wahnsinn“, blickte der 54-jährige Kobusch am Mittwochmorgen auf die jüngsten Ereignisse zurück. Er sei „total emotional“ gewesen und habe „Glücksgefühle“ gehabt, angesichts der vielen guten Reaktionen, die er rund um seine Bewerbung bekommen habe.

Hinter Markus Kobusch liegen sehr aufregende Tage. Am vergangenen Wochenende las der Eisenharzer wie gewohnt ausgiebig die „Schwäbische Zeitung“, ließ wie gewohnt intensiv die Gedanken zu dem einen oder anderen Thema schweifen ‐ bis er plötzlich an einem Artikel hängenblieb, der sich mit Bürgermeisterwahlen in der Region beschäftigte. Als er las, dass in Isny und Aitrach wohl nur die Amtsinhaber kandidieren würden, arbeitete es in ihm. Das habe er als schade empfunden, erklärte Kobusch, „denn die Demokratie ist der Garant unseres schönen Lebens“.

Erste Lebensjahre in Isny verbracht

So wuchs in ihm die spontane Idee, sich in Isny als Gegenkandidat aufstellen zu lassen, um eine echte Wahl zu ermöglichen ‐ und das, obwohl er sich vorher politisch noch nie engagiert hatte. Mit der Stadt verbindet der Diplom-Ingenieur, der seit mehr als zwei Jahrzehnten bei einem großen Automobilkonzern arbeitet, seine ersten Lebensjahre. Seine Eltern betrieben einst ein Bekleidungsgeschäft in der Obertorstraße, sein Bruder wohnt heute noch hier.

Nach der Blitzidee musste es aber schnell gehen. Am Montagvormittag war Kobusch noch beruflich eingespannt, am Nachmittag schlug er los. Erst meldete er sein Vorhaben per Mail im Isnyer Rathaus an, dann holte er sich bei Wahlleiter Klaus Hägele die notwendigen Unterlagen und ging auf Stimmenfang. Unter anderem brauchte er nämlich 25 Unterstützerunterschriften ‐ und das bis spätestens 18 Uhr. Dann müsste er seine Bewerbung in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen haben.

Um 17.59 Uhr hatte Kobusch seiner Ansicht nach alles beisammen. Die Unterschriften zu bekommen, sei kein Problem gewesen. Er habe sehr freundliche und zugewandte Gespräche geführt. Unter anderem im Beisein seines Bruders warf er seine Unterlagen in letzter Minute ein. Schon hier sagte Hägele ihm ‐ nach kurzer Durchsicht der Bewerbung –, dass womöglich eine Kleinigkeit fehlen könnte.

Gemeindewahlausschuss entscheidet knapp

Am nächsten Morgen wurde Markus Kobusch noch einmal und umso mehr bewusst, dass er womöglich einen Formfehler begangen haben und somit zu einem verhinderten Kandidaten werden könnte. Hägele wies ihn in einem Telefonat erneut darauf hin, dass ein persönliches Bewerbungsschreiben mit Unterschrift bei den Unterlagen fehle, die er in den Briefkasten geworfen hatte.

Er müsse sich nun erkundigen, wie die Rechtslage sei, sagte Hägele. Bis spätestens 17 Uhr müsste Klarheit herrschen, weil dann der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Sibylle Lenz tagen würde, der darüber entscheiden würde, welche Bewerbungen zugelassen werden.

Zu der Sitzung im Rathaus erschienen Hägele, die fünf Mitglieder des Ausschusses (Lenz, Gebhard Mayer, Wolf-Dieter Massoth, Alexander Sochor und Dorothée Natalis), Kobusch in Begleitung einer seiner Töchter sowie weitere politische Köpfe der Stadt, die die Sitzung im Publikum verfolgten. Es lag durchaus Spannung in der Luft. Wie würde das Gremium entscheiden? „Herr Kobusch hat kein offizielles Bewerbungsschreiben mitgeliefert. Es ist schwierig festzustellen, ob so etwas dabei sein muss“, eröffnete Sibylle Lenz die Debatte.

Erklärung „auf Bierdeckel“ hätte gereicht

Hägele fasste danach zusammen, wie er sich im Laufe des Tages bei verschiedenen Stellen erkundigt hatte ‐ unter anderem im Kommunalamt und im Innenministerium. Von allen Seiten sei ihm bestätigt worden, dass ein Formfehler vorliege, der die Bewerbung unvollständig mache.

Eine Mail gilt nicht als schriftlich eingegangen, ein Fax wäre gegangen“, sagte Hägele.

Er erinnerte damit daran, dass Kobusch am Montagnachmittag zwar seine Bewerbung schriftlich per Mail ans Rathaus angekündigt hatte, aber eben nicht mit einem Schreiben, das den Unterlagen am Montagabend beigefügt wurde. Weil er die Bewerbung erst in letzter Minute eingeworfen habe, seien keine Korrekturen innerhalb der Frist mehr möglich gewesen, sagte Hägele. Letztlich hätte eine kurze Erklärung „auf einem Zettel oder einem Bierdeckel“ gereicht.

Lenz bat Kobusch um eine Stellungnahme. „Es ist eine Last-Minute-Bewerbung. Ich habe mich erst am Montag dazu entschlossen“, erklärte der Eisenharzer. Hägele habe ihm mitgeteilt, dass es bei der Bewerbung „ein paar Hürden“ zu überwinden gebe. Er habe zwar „einen Formfehler begangen“, bitte aber „um eine Entscheidung mit Augenmaß“. Er habe die „ernsthafte Absicht, mich hier zu bewerben“, sagte Kobusch.

Kein Entscheidungsspielraum

Die Ernsthaftigkeit seiner Bewerbung sprach Kobusch in der Folge niemand ab. Sehr wohl unterschiedlich bewerteten die Ausschussmitglieder aber die Tatsache, dass das Bewerbungsschreiben plus Unterschrift fehlte. „Wir haben vom Landratsamt eine eindeutige Stellungnahme. Das ist unsere Aufsichtsbehörde. Sie sagt, dass die Bewerbung nach dem Gesetz nicht richtig ist. Deswegen können wir sie leider nicht zulassen. Sonst wäre die Wahl anfechtbar und womöglich ungültig. Das wäre eine Riesenkatastrophe“, sagte etwa Alexander Sochor. „Sollten wir es vielleicht auf einen Rechtsstreit ankommen lassen?“, fragte Dorothée Natalis in die Runde: „Nach Augenmaß sollten wir die Bewerbung zulassen.“

„Die Fakten sprechen dagegen! Wir können das Ganze nur nach rechtlicher Sicht betrachten. Einen Entscheidungsspielraum gibt es nicht“, erwiderte Hägele. Gebhard Mayer kommentierte den Formfehler wie folgt: „Ich sehe den Korridor nicht so eng. Wir haben eine Mail, wir haben eine Unterschrift.“ Letztere hatte Kobusch tatsächlich bei den zu den Unterlagen gehörenden eidesstattlichen Erklärung geleistet.

Nach langer Debatte bat Lenz schließlich zur Abstimmung. Sie selbst und Sochor stimmten dafür, die Bewerbung nicht zuzulassen, Mayer stimmte dagegen, Natalis und Massoth enthielten sich. Somit war Kobuschs Bewerbung denkbar knapp abgelehnt und Magenreuter, dessen Unterlagen einwandfrei waren, wird als einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. November, zugelassen.

Grüne und SPD laden Magenreuter ins Kurhaus

Am Mittwochabend hatte Magenreuter seinen Wahlkampfauftakt im Gasthof Bären. Weiter geht es für ihn am Donnerstag, 19. Oktober, im Kurhaus am Park, in das Isnys Grüne und SPD gemeinsam einladen. Dort wollen die beiden Parteien ab 18 Uhr (Einlass ist ab 17.30 Uhr) den Kandidaten „auf den Zahn fühlen“. Folgende Fragen sollen laut Mitteilung diskutiert werden: Mit welchen Werten und Grundhaltungen will der Bewerber das Amt ausfüllen? Welche Schwerpunkte will er setzen, welche Ziele erreichen? Welche Pläne hat er und welche konkreten Projekte sollen realisiert werden?

Zunächst hat der Kandidat die Gelegenheit, sich vorzustellen. Im Anschluss daran wird Magenreuter gemeinsam mit Dorothée Natalis (Grüne) und Edwin Stöckle (SPD), den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, in einer Podiumsrunde einzelne Themen vertiefend diskutieren. Und natürlich können auch aus dem Publikum Fragen gestellt werden. Als Moderator wird Klaus Bühler durch die Veranstaltung führen.

In der schon vor Wochen verschickten Einladung von Grünen und SPD, mit der sie auf die Veranstaltung am Donnerstag verweisen, ist von „Kandidaten“ die Rede. Seit Dienstagabend steht aber fest, dass der Plural nicht zutrifft. Im Kurhaus wird sich lediglich Rainer Magenreuter vorstellen. Eine große Vorstellungsrunde seitens der Stadt, wie es eigentlich vor einer Bürgermeisterwahl üblich ist, wird es dagegen ‐ da der einzige Bewerber wohlbekannt ist ‐ nicht geben. Das entschied der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend.