Rainer Magenreuter will am Sonntag in eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Isny gewählt werden. Im Wahlkampf stellt der 57-Jährige den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Vordergrund. Was das genau für ihn heißt, hat Schwäbische.de bei einem Stadtspaziergang mit Magenreuter an Plätzen in der Innenstadt abgefragt.

Herr Magenreuter, warum geht es Ihnen im Wahlkampf vor allem um den Zusammenhalt?

Magenreuter: „Das Thema Zusammenhalt war mir immer schon wichtig, aber eine ganz besondere Bedeutung hat es durch die jüngsten Ereignisse bekommen. Wenn ich mir in den letzten Wochen die Nachrichten anschaue, habe ich große Sorgen, wie es in unserer Gesellschaft weitergeht ‐ auch hier bei uns in Isny. Deshalb ist mir sehr wichtig, dass wir hier ein vertrauensvolles Miteinander leben und respektvoll und tolerant miteinander umgehen, auch völlig unabhängig von der Religion. Für mich ist Religion zuallererst Nächstenliebe, auch gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden. Das vermisse ich zurzeit an vielen Stellen.“

Vom Haupteingang des Rathauses aus sind es nur wenige Schritte bis zum ersten Platz, an dem der Bürgermeister konkret anhand eines Beispiels zum Zusammenhalt befragt werden soll. In der Espantorstraße hängt die Flagge Israels als Zeichen der Solidarität. Auch wenn dies nicht der Ort war, an dem sie ursprünglich hing ‐ weil Unbekannte die Flagge herunterrissen und zerstörten ‐ verweist Magenreuter ganz grundsätzlich auf die symbolische Bedeutung.

Warum war es Ihnen wichtig, die Israel-Flagge aufzuhängen?

Magenreuter: „Als Russland vor fast zwei Jahren die Ukraine überfallen hat, war für mich völlig klar, dass wir als Zeichen der Solidarität die Ukraine-Fahne am Rathaus aufhängen. Das haben wir gemacht und das war richtig. Jetzt hat die Terrororganisation Hamas auf grausame Weise Israel überfallen ‐ deshalb habe ich aus den gleichen Gründen die Israel-Flagge hissen lassen. Wir mussten erst eine bestellen, deshalb hat es etwas gedauert.“

International bleibt es nach einem kurzen Gang um die Ecke. Im früheren Hotel Garni am Roßmarkt, das die Stadt vor einem Jahr gekauft hat, sind ukrainische Flüchtlinge untergebracht.

In Isny sind seit einigen Jahren viele Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern untergebracht. Im Februar 2022 kamen nach dem russischen Angriff auch Menschen aus der Ukraine dazu. Vor welche Herausforderungen stellt diese Situation den Zusammenhalt in der Stadt?

Magenreuter: „Vor große Herausforderungen. Ganz wichtig ist die Frage, wo wir diese Menschen unterbringen. Bisher haben wir das immer geschafft, auch letztes Jahr, u. a. dadurch, dass wir das Hotel Garni gekauft haben. Bisher läuft es zwar ganz gut. Aber wir kommen beim Wohnraum und bei der Betreuung an unsere Grenzen, wenn wir noch mehr Menschen aufnehmen müssten. Deshalb müssen die Zahlen deutlich reduziert werden, weil das keine Kommune mehr stemmen kann, auch die Stadt Isny nicht.“

Durch den Kurpark geht es weiter zu einem Symbol für Stadt und Land. Im Untergeschoss des Kurhauses stehen Stelen, die die Ortschaften präsentieren.

Zuletzt ging die Abschaffung der Unechten Teilortswahl ohne Probleme über die Bühne, obwohl sie lange als unantastbar galt. Wie sehen Sie die Entwicklung des Verhältnisses von Stadt und Land in Isny?

Magenreuter: „Heute sind die Menschen mobiler und kommen öfters in die Stadt als früher. So gibt es hier mehr Austausch und auch einen guten Zusammenhalt. Viele jungen Leute können mit dem Begriff ,Unechte Teilortswahl’ gar nichts anfangen. Die Abschaffung war aus meiner Sicht an der Zeit und sorgt für eine Vereinfachung der Kommunalwahl im nächsten Jahr. Besonders erwähnen möchte ich zu den Ortschaften das große ehrenamtliche Engagement, das dort noch ausgeprägter ist als in der Kernstadt und für ein vielfältiges Angebot für Sport, Musik und Kultur sorgt.“

Vom Kurhaus entlang geht es weiter an der Stadtmauer zu einem Mahnmal in der Obertorstraße. Eine Stele erinnert an die Zumthor-Pläne, die durch einen Bürgerentscheid beendet wurden. Wenige Jahre später durchlebte Isny um die Gestaltung der Südlichen Altstadt die gleiche Prozedur, diesmal aber mit positivem Ausgang für die Befürworter der Barfüßer-Pläne.

Haben die zwei Bürgerentscheide zum Zusammenhalt in der Stadt beigetragen?

Magenreuter: „Aus meiner Sicht hat es direkt nach den Bürgerentscheiden den Zusammenhalt nicht gestärkt, weil es immer verschiedene Lager gab. Mittelfristig hat sich bei uns in Isny aber schon etwas verändert. Immerhin gab es in meiner zweiten Amtsperiode keinen Bürgerentscheid mehr, obwohl über viele strittige Themen diskutiert wurde und wird. Ich glaube, dass viele Bürger gemerkt und das auch für gut befunden haben, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben, in der es Menschen gibt, die sich einarbeiten in zahlreiche Themen und dann die Entscheidungen treffen. Bekannterweise ist nächstes Jahr wieder Gemeinderatswahl, bei der sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aufstellen lassen können.“

Nach dem Mahnmal in der Obertorstraße geht es weiter zu einem nicht nur für den Bürgermeister wesentlich erfreulicheren Ort, dem neu gestalteten Marktplatz als Zentrum der Stadt.

Was kann der neu gestaltete Marktplatz zum Zusammenhalt in der Stadt beitragen?

Magenreuter: „Es ist ein Platz der Begegnung, der nicht mehr vom Verkehr durchtrennt wird. Wenn ich mich daran erinnere, wie es hier vor 16 Jahren ausgesehen hat, mit der Bundesstraße 12 mitten durch die Stadt, mit hohem Verkehrsaufkommen und Zebrastreifen ‐ das ist heute kaum mehr vorstellbar. Mittlerweile ist hier alles zusammengewachsen zu einem Marktplatz, unter anderem mit dem Fontänenfeld, der mir sehr gut gefällt und funktional ist.“

Zur letzten Etappe geht es zurück zum Rathaus, hoch in den obersten Stock, wo sich der große Sitzungssaal befindet. Hier werden vom Gemeinderat mit der Stadtverwaltung die Entscheidungen für Isny getroffen.

Vor acht Jahren hat sich eine der damals drei Fraktionen sogar für den Gegenkandidaten ausgesprochen, die anderen beiden haben sich enthalten; aktuell gab es sehr wohlwollende Reaktionen auf Ihre erneute Kandidatur aus den Reihen der inzwischen vier Fraktionen. Wie empfinden Sie den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit von Gemeinderat und Stadtverwaltung?

Magenreuter: „Grundsätzlich freue ich mich über jede Unterstützung. Das Thema Zusammenhalt ist aber davon unabhängig zu sehen. Natürlich bin ich als Bürgermeister nicht immer mit allen einer Meinung, das gehört zur Demokratie, die unterschiedliche Diskussionen, Ideen, Ziele oder Wege aushalten muss. Das Allerwichtigste ist für mich der gegenseitige Respekt und die Akzeptanz von demokratischen Entscheidungen. Wir müssen konstruktiv miteinander umgehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg und erreichen das Beste für unsere Stadt, einschließlich der Ortschaften.“

Was für ein Ergebnis wäre für Sie am Sonntag wichtig, um an weitere acht Jahre im guten Zusammenhalt zu glauben?

Magenreuter: „Ich hoffe auf eine gute Wahlbeteiligung, mindestens 30 Prozent würde ich mir wünschen. Einer der Nachteile, wenn es nur einen Kandidaten gibt, ist der, dass dann viele denken, dass sie gar nicht zur Wahl gehen müssen. Ich meine aber, es ist ganz wichtig, das Wahlrecht wahrzunehmen. In vielen Ländern wären die Menschen froh, wenn sie demokratisch abstimmen könnten. Wir dürfen es! Dann nicht Wählen zu gehen, halte ich für keine gute Idee. Und für alle, denen der Weg ins Wahllokal zu weit ist gibt es die Möglichkeit der Briefwahl.“