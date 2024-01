Auf dem Parkplatz der Firma Dethleffs in Isny versammelten sich Mitarbeiter des Reisemobilherstellers um die Mittagszeit zu einer Kundgebung, nachdem sie zuvor für den Rest des Tages ihre Arbeit niedergelegt hatten. Ebenfalls dabei waren einige Mitarbeiter von Waldner Laboreinrichtungen, die extra mit einem Bus aus Wangen angereist waren. Bereits am Montag hatten Hymer-Beschäftigte in Bad Waldsee gestreikt - als Reaktion auf bisher ergebnislose Tarifverhandlungen.

„Macht mal Lärm!“, rief Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, den mehreren hundert Arbeitern zu, die sich rund um den kleinen Anhänger, auf dem Striegler mit seinem Mikrofon stand, positioniert hatten. Die Antwort kam prompt in Form von lauten Rufen und einem Trillerpfeifengeräusch, dazu wurden einige rote Gewerkschaftsfahnen geschwenkt. In den Minuten zuvor waren aus vielen Türen und Toren etliche Dethleffs-Mitarbeiter geströmt, um sich im Dauerregen am Warnstreik zu beteiligen, zu dem die Gewerkschaft aufgerufen hatte.

Mehr Sicherheit, gute Aufstiegschancen

Bei belegten Brötchen hörten sie zu, was Striegler aus den bisherigen Verhandlungen zu berichten hatte. Das Angebot der Arbeitgeberseite sei inakzeptabel, sagte der Gewerkschaftsmann. Wer nach Fachkräften rufe, sie anstellen und dauerhaft binden wolle, müsse bereit sein, mehr zu tun:

Wer gute Leute möchte, muss gute Löhne zahlen, Belastungen kompensieren und attraktive Bedingungen schaffen. So einfach ist das Prinzip. Frederic Striegler

Marcel Weißgerber, Betriebsratsvorsitzender der Firma Dethleffs, zeigte sich einerseits mit einer Mütze, die die Form eines Wikingerhelms hatte, bereit für den Arbeitskampf und andererseits regelrecht sauer angesichts des bisherigen Angebots der Arbeitgeberseite. „Das ist viel zu wenig“, rief er und erntete reichlich Zuspruch.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, sowie eine soziale Komponente in Form einer Inflationsausgleichsprämie. Die Arbeitgeber hatten nach Angaben der Gewerkschaft ein Angebot vorgelegt, das eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 1.000 Euro, auszuzahlen in zwei Schritten, sowie eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte um 3,3 Prozent ab 1. September 2024 beinhalte und eine Laufzeit von 25 Monaten vorsehe. Dieses habe die Verhandlungskommission der IG Metall jedoch als „völlig unzureichend zurückgewiesen“, hieß es.

Nächste Verhandlungsrunde am Dienstag

Nach Striegler und Weißgerber erklärte Dethleffs-Mitarbeiterin Laura Buchmann, die in der Firma ein duales Studium absolviert hat, worauf es jungen Arbeitnehmern ankomme:

Wir wollen Sicherheit, wir wollen Aufstiegschancen. Laura Buchmann

Das sei aber angesichts von befristeten Verträgen, die Dethleffs nach der Ausbildung anbiete, aber alles andere als einfach. „Das ist keine gute Perspektive“, kritisierte Buchmann. Striegler ergänzte, dass es kein Wunder sei, dass die Eigenkündigungen in der Firma stark zugenommen hätten.

Die Warnstreiks in dieser Woche seien eine erste Eskalationsstufe, erklärte Gewerkschaftsmann Striegler mit Blick auf die nächste Tarifverhandlungsrunde, die für kommenden Dienstag in Neckarsulm angesetzt ist. „Da habt ihr noch eine Chance“, rief er der Arbeitgeberseite zu. Und wenn es dort zu keiner Einigung komme? „Dann werden wir wiederkommen - und wir werden viele sein“, kündigte der Betriebsratsvorsitzende Weißgerber an.

Für die Arbeitgeberseite äußerste sich Dethleffs-Pressesprecher Robert J. Bielesch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zum Warnstreik auf dem Betriebsparkplatz. Es sei das gute Recht der Mitarbeiter zu streiken: „Dagegen ist nichts zu sagen.“ Er sei sich sicher, sagte Bielesch, dass Gewerkschaft und Unternehmen „einen guten gemeinsamen Weg finden“ würden.