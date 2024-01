Warnstreik bei Dethleffs in Isny angekündigt

Die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben hat für Donnerstag, 18. Januar, einen Warnstreik mit Kundgebung bei Dethleffs in Isny angekündigt. Der Start ist für 12.15 Uhr geplant. Hintergrund sein die Forderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde. 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie eine soziale Komponente in Form eine Inflationsausgleichsprämie veranschlagt die Gewerkschaft.

Der zweite Termin in den Tarifverhandlungen in der holzverarbeitenden Industrie fand am Donnerstag, 11. Januar, statt. Die Arbeitgeberseite habe sich dabei nach Ansicht der IG Metall sich nicht ernsthaft mit den Forderungen der Beschäftigten auseinandergesetzt. Deswegen rief die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben zu ersten Warnstreikaktivitäten 2024 auf. Bereits am Montag legten etwa 1300 Beschäftigte von Hymer in Bad Waldsee die Arbeit nieder und setzten damit den Startschuss für die erste Warnstreikwoche.

„Die Arbeitgeber haben ein Angebot unterbreitet, das die vergangenen Leistungen der Belegschaft in keiner Weise anerkennt. Sie übersehen die harte Arbeit und Hingabe, die wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen haben“, sagte Janusz Eichendorff, Mitglied der Verhandlungskommission und Betriebsratsvorsitzender von Hymer. Weiter sagte er: „Der letzte Tarifabschluss lag vor der enorm gestiegenen Inflation. Die Beschäftigten brauchen jetzt mehr Gehalt. Sollte dies nicht berücksichtigt werden, könnten sich die Metall- und Elektroindustrieunternehmen in der Region vermutlich bald über zahlreiche Bewerbungen freuen - das gilt es zu vermeiden.“