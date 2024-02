Waldemar Schmidt neuer Förster im Revier Argenbühl

Waldemar Schmidt ist seit 15. Februar der neue Förster im Forstrevier Argenbühl. Dies teilt das Landratsamt Ravensburg mit.

Schmidt ist zuständig für alle Gemarkungen der Gemeinde Argenbühl und die Gemarkung Beuren der Stadt Isny. Er betreut rund 1420 Hektar Kleinprivatwald, 250 Hektar Genossenschaftswald und circa 110 Hektar Körperschaftswald. Er steht den privaten Waldbesitzenden in allen Fragen den Wald betreffend mit Beratung und Betreuung zur Seite, heißt es in der Pressemitteilung der Behördeweiter.

Waldemar Schmidt hat Forstwirtschaft in Freising studiert und das forstliche Staatsexamen in Bayern abgeschlossen. Bisher arbeitete er als Förster in der hessischen Forstverwaltung im Rheingau und in der Rhön.

Er ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von acht und fünf Jahren. Seine Hobbys sind Karate, Klettern, Kickern und Igo. Er ist telefonisch erreichbar unter der Mobilnummer 0160/7006641 oder per Mail an [email protected].