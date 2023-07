Waisenhausstiftung Siloah unterstützt Grundschulchor

Die Waisenhausstiftung Siloah in Isny legt ihren Fokus aktuell auf Projekte, die die Nachwirkungen der Coronapandemie bekämpfen. Aus diesem Grund unterstützt die Stiftung in den kommenden beiden Schuljahren den von Christian Feichtmair geleiteten Chor der Grundschule am Rain.

Drei Jahre lang gab es für die Grundschüler in Isny pandemiebedingt keine Gelegenheit, in einem Chor zu singen. Der gehört eigentlich zum festen Angebot ab der zweiten Klasse, war aber wegen Lockdown und Maskenpflicht lange wegfallen. Erst im gerade zu Ende gehenden Schuljahr durfte wieder uneingeschränkt und nach Herzenslust miteinander gesungen werden. Verantwortlich dafür war Chorleiter Christian Feichtmair, der seit vielen Jahren an der Jugendmusikschule in Wangen lehrt.

5000 Euro für zwei Schuljahre

Damit Feichtmairs Engagement von Dauer ist, bedurfte es allerdings finanzieller Unterstützung. Bei der Waisenhausstiftung Siloah war die Grundschule um Schulleiterin Maike Westhäusser mit ihrem Antrag genau richtig. Denn die Stiftung hat sich ganz allgemein die „Unterstützung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ auf die Fahnen geschrieben. 5000 Euro stellt sie zur Verfügung — dadurch sind die kommenden beiden Schuljahre für den Chor, abgedeckt.

Am vergangenen Dienstag machten sich der Stiftungsvorsitzende Michael Mitt und Bürgermeister Magenreuter, der einer der stellvertretenden Stiftungsvorsitzenden ist, in die Grundschule auf, um dem Schulchor, dem Schüler der zweiten, dritten und vierten Klasse angehören, in der sechsten Stunde bei einigen Liedern zuzuhören.

Gut angelegtes Geld

Mit dabei waren auch Schulleiterin Westhäusser und Martina Bauer–Mayer, die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule am Rain, die sich beide sehr über die finanzielle Unterstützung freuten. Was sie und die Stiftungsvertreter zu hören und sehen bekamen: Das Geld dürfte sehr gut angelegt sein.