Vorweihnachtliche Schlosserlebnisse

Wo Nikolaus und Engele sich begegnen und die glücklichen Kindergesichter nicht lange auf sich warten lassen, sind auch Kultur, Kunst und Musik nicht weit. Jahr um Jahr sind sie elementarer Bestandteil der Isnyer Schlossweihnacht - auch in Zeiten des Umbaus von Schloss Isny warten sie mit einem vielseitigen Programm auf, das den Besuchern vom 6. bis 10. Dezember vergnügliche wie ergreifende Momente bescheren möge.

„Unsere beliebte Isnyer Schlossweihnacht kann wie in den vergangenen Jahren im romantischen Innenhof von Schloss Isny stattfinden - und das trotz Umbauarbeiten. Als einer der wichtigsten Orte für Kunst und Kultur in der Stadt, wird das Schloss aktuell modernisiert und bis Sommer 2024 zum Drei-Institutionen-Haus umgebaut. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten werden die Baumaßnahmen aber keinerlei Einfluss auf die heimelige Atmosphäre unserer Schlossweihnacht haben“, freut sich Karin Konrad, Geschäftsführerin der Isny Marketing GmbH.

Fünf Tage lang dürfen sich die kleinen und große Gäste auf ein himmlisch-irdisches Kinder- und Kulturprogramm freuen. Ein Engel nimmt im Himmlischen Postamt die Wunschzettel fürs Christkind entgegen, der Nikolaus hat ein offenes Ohr für Wünsche und in der Kulturwerkstatt im Schloss kann man weihnachtliche Lichter und Baumschmuck basteln. Im Refektorium verzaubert das Kinder-Figurentheater mit dem Stück „Nils Karlsson Däumling“ und in der Remise wird jeden Tag traditionelle Handwerkskunst erlebbar: Zirbenhobeln, Besenbinden, Punzieren, Glasblasen und Hinterglasmalerei - Bei einigen Vorführungen kann gar selbst Hand angelegt werden. Die Kunsthalle im Schloss ist auch während der Umbauarbeiten am Schmuckstück der Stadt geöffnet und lädt zum Besuch und zu Führungen durch die fantastischen Bilderwelten des Malers und Buchillustrators Friedrich Hechelmann. Der Zugang ist über einen Seiteneingang am Abtshaus möglich. Hier ist auch der Museumsshop zu finden - er ist ebenfalls geöffnet. Das Städtische Museum und die Städtische Galerie hingegen bleiben noch bis zur Neueröffnung im Sommer 2024 geschlossen.

Die Musik präsentiert sich wie gewohnt lebendig und stimmungsvoll: An allen Tagen unterhalten Instrumentalensembles und Gesangsgruppen jeden Alters auf der Freilichtbühne mit fröhlichen wie besinnlichen Stücken. Zu Gast sind u.a. die Musikschule App, das Jodler-Duo Baiz sowie Musikkapellen, Kindergärten und Chöre aus Isny und Umgebung. Am Freitagabend lädt die Nikolaikirche von 17 bis 18 Uhr zum Adventskonzert der Jugendmusikschule. Später am Abend hat die Kirche St. Georg und Jakobus ein weiteres „musikalisches Weihnachtsplätzchen“ vorbereitet. Von 20 bis 21 Uhr umhüllt der Chor „Querbeat“ unter der Leitung von Christian Schmid, Regina Katein und Barbara Groß die heiligen Räumlichkeiten mit himmlischen Weihnachtstönen. Das Ende eines jeden Schlossweihnachtstages läuten schließlich die Klänge der Isnyer Turmbläser aus dem obersten Fenster des Abtshauses ein.

Isnyer Schlossweihnacht , Mittwoch, 6. bis Sonntag, 10. Dezember, Mi. bis Fr., 16 bis 21 Uhr, Samstag 13 bis 22 Uhr, Sonntag, 13 bis 20 Uhr im Innenhof von Schloss Isny. Weitere Infos unter