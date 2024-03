Vorverkauf für Isnyer Literaturtage ist gestartet

Lesen, Schreiben, Erzählen, Zuhören, Träumen, Staunen, Lachen - Literatur entdecken und erleben bei den Isnyer Literaturtagen von 14. bis 28. April. Das Kulturforum Isny lädt bereits seit über 20 Jahren alle Interessierten dazu ein, bei den Literaturtagen gemeinsam Unbekanntes aufzuspüren, sich inspirieren zu lassen und in andere Welten einzutauchen.

Eröffnet werden die Literaturtage von den Gewinnertexten des Schreibwettbewerbs am 14. April beim traditionellen Literaturfrühschoppen im historischen Gasthof Adler in Großholzleute. Weiter geht es mit einer Sängerin und ihrer Band, die im deutschsprachigen Raum auch große Hallen füllen: DOTA kommt am 17. April ins Kurhaus Isny. Dann kehrt die Lyrikerin Manon Hopf zurück in die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Am Sonntag, 20. April, präsentiert sie in Begleitung der Gambistin Dina Kehl im Bar-Café ‚hello my deer‘ in Isny ihr Programm „hier steht dein mensch. verwandlungen“.

Am 22. April liest Charlotte Gneuß aus ihrem für den Deutschen Buchpreis 2023 nominierten Debütroman „Gittersee“. Mit ihrem Roman ist es ihr gelungen, eine eindringliche Familiengeschichte zu DDR-Zeiten zu erzählen, die von Unterdrückung, Alltäglichkeit, Liebe und Manipulation handelt. Und Christina Pirker lädt am 27. April zu einer Schreibwerkstatt ins Energiehaus am Gymnasium Isny. Sie ist in Isny aufgewachsen, hat eine ganz besondere Beziehung zu den Isnyer Literaturtagen und ist dieses Jahr erstmals als Workshopleiterin dabei. An verschiedenen Stationen laden in ihrem Workshop Kreativimpulse dazu ein, Sprache neu zu entdecken.

Den Abschluss der Literaturtage bildet die Lesung von Caroline Wahl am 28. April, die mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Roman „22 Bahnen“ zu Gast ist. Der Roman beschreibt eine Welt, die sowohl in der gesellschaftlichen als auch in der künstlerischen Realität zu oft vergessen wird und eine unerschütterliche Liebe zwischen zwei Schwestern. Im weiteren Programm der Literaturtage: Ein literarischer Abend, der einen Blick auf Erich Kästners Lyrik und sein entschiedenes Wirken als politischer Aktivist wirft - im Roten Salon am 26. April. Ein Film, der die toxische Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch beleuchtet sowie die schon bekannten und beliebten „Frauengeschichten am Lagerfeuer“. Außerdem gibt es wieder ein spannendes Kinder- und Jugend-Programm und viel Literarisches zum Entdecken.

Tickets gibt es in der Isny Info, unter isny.reservix.de sowie an allen reservix-Vorverkaufsstellen. Alle Informationen unter