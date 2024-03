Im Sommer verabschiedet sich Max Boneberger endgültig nach Altusried, um dort voll und ganz seinem Job als Bürgermeister nachzugehen. Bis dahin lebt er allerdings in einer Art Doppelrolle und erledigt zusätzlich seine Aufgaben als Ortsvorsteher von Rohrdorf. Auf der Zielgeraden seiner Tätigkeit in dem Isnyer Ortsteil lud Boneberger am Freitagabend zur Bürgerversammlung, um so etwas wie eine Leistungsbilanz abzugeben. „Rundum positiv“ sei die Versammlung verlaufen, freute sich der Ortsvorsteher.

Erfreulicher Rückblick

Gut besucht sei der Theatersaal gewesen, blickte Boneberger auf die Bürgerversammlung zurück. Das Interesse an der Tätigkeit des Ortschaftsrats, dessen Vorsitzender der Ortsvorsteher ist, sei „sehr hoch“ gewesen. Der Rückblick auf die Projekte, die das seit 2019 amtierende Gremium in Angriff genommen habe, sei „rundum erfreulich“ ausgefallen. Dieser Entwicklung sei es wohl auch zu verdanken, sagte Boneberger, dass sich gleich 14 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl gemeldet hätten, bei der auch der Ortschaftsrat neu zusammengesetzt wird.

Der Bericht über die zurückliegenden fast fünf Jahre geriet denn auch zu einer Art Leistungsbilanz Bonebergers, der die Verantwortung für die kleinste Isnyer Ortschaft im Jahr 2019 vom nicht wieder angetretenen Fürst Alexander Quadt übernommen hatte. Den Kindergarten-Neubau, der erst vor wenigen Wochen in den Umzug in die neuen Räumlichkeiten mündete, nannte Boneberger das Leuchtturm-Projekt der zurückliegenden Jahre.

Sanierung des Rathauses

Daneben steche die Sanierung des Rathauses ins Auge, mit dem Einbau einer modernen Heizung, der Erneuerung der Elektrik, dem Austausch der Türen und des Bodenbelags sowie der Renovierung der Fassade. Auch der Spielplatz am Salzmoosweg sei „ein sichtbares Ergebnis der Arbeit im Rat“, sagte Boneberger.

Im Theatersaal und in der Schule wurde ebenfalls einiges erneuert, das Feuerwehrhaus bekam eine neue Luftabsauganlage, ein Mähtraktor für die Pflege des Sportplatzes wurde angeschafft, der Bauhof bekam eine neue Zugmaschine. In die laufenden Amtsgeschäfte des aktuellen Ortschaftsrats fiel auch der Verkauf aller noch verfügbaren Bauplätze sowie der Ausbau von Parkplätzen, die Befestigung des Straßenbanketts am Sportplatz und die Erneuerung von Gehwegen samt Beleuchtung. Da das Ortsgebiet auch Teile der Adelegg umfasst, war Rohrdorf ebenfalls in Errichtung und Mitgestaltung des Glasiuswegs eingebunden.

Möglichkeiten für Engagement

Mit der Rückschau konnte also eindrucksvoll belegt werden, was man im Ortschaftsrat alles bewirken kann und welche spannenden Themen dort erörtert werden, sagte Boneberger weiter.

Dass das auch in Zukunft der Fall sein werde, habe der Ausblick gezeigt. Interessante Projekte, wie beispielsweise die Sanierung von Elektrik und Wärmeversorgung der Schule oder die Erneuerung der Heizung im Theatersaal, böten auch künftig genug Möglichkeiten für alle, die sich aktiv für Rohrdorf engagieren wollen.