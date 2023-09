Von Süßmachern bis zum Hawaiianischen Tanz

Das zweite Halbjahr der VHS Isny ist angelaufen und die ersten Kurse sind schon gestartet. Angesichts des abwechslungsreichen Kursprogramms müsste (fast) jeder etwas Passendes finden.

Ob „Faszination Bäume“, „Versteckte Süßmacher in Lebensmitteln“, „Taiji Qi Gong in 28 Schritten“ oder „Japanisch für Grundstufe A1“ — Verbrauchertipps, geistige Anregung, berufliche Fortbildung, Eltern–Weiterbildung, verschiedene Bewegungsangebote, Sprachenlernen auf unterschiedlichen Niveaus und dazu noch ein Angebot, das einfach viel persönliches Vergnügen bedeutet — all das und noch mehr, macht die VHS Isny aus. Das VHS–Team aus Gudrun Albrecht, Heike Hengge und Andrea Friedl setzt auf Bewährtes, ergänzt dies aber stets mit neuen Kursangeboten und engagiert immer wieder neue Dozenten und Dozentinnen mit durchaus auch ausgefallenen Themen. Aber alles mit dem Bildungsauftrag der Volkshochschulen als Basis.

Eine spannende Exkursion im Rahmen der „Einblicke“ steht wieder auf dem Plan. Diesmal geht es in den Bregenzer Wald zu barocken Baumeistern.

Während der Corona–Pandemie gab es die ersten Online–Angebote. Was aus der Not geboren war, ist nun eine hervorragende Ergänzung der Präsenzkurse. Kooperationen ermöglichen es der VHS Isny dieses Mal beispielsweise, den Bereich Politik stärker zu gewichten. In der Reihe „Zeitenwende im Gespräch“, deren Vorträge entgeltfrei sind, wird unter anderem das Verhältnis von Russland und der Ukraine aber auch das zwischen Deutschland und Frankreich beleuchtet. Etabliert hat sich bereits der Digitale Dienstag, an dem beispielsweise über Heizen und Lüften oder über KI Bildgeneratoren und KI Chatbots informiert wird.

Menschen brauchen Angebote, die zum Wohlbefinden beitragen. „Hawaiianischer Tanz Hula & Kultur“ oder auch „Happy Painting!“ zählen da genauso dazu, wie das gemeinsame Singen in einem Chorprojekt oder „Resilienz und Lebensglück“. Und endlich gibt es wieder Kochkurse, da die Verbundschule bezogen ist und die VHS dort die neue Küche nutzen kann. Nudeln, schnelle Küche und ein weihnachtlicher Kochabend warten auf Kochwillige.

www.VHS-isny.de