Aus der seit mehr als 70 Jahren bestehenden Firma Epp im Spitalhofweg in Isny ist 2023 die Firma Himmel und Epp geworden. Der langjährige Mitarbeiter Marc Himmel hat die Geschäfte von Eberhard Epp übernommen. Für die Zukunft hat Himmel große Pläne.

Zwei Generationen lang war die Firma Epp aus Isny ein verlässlicher und beständiger Name für Metallgestaltung. 1951 gründete Josef Epp das Unternehmen als Kunstschmiede mit Werkstatt und fünf Angestellten im Zentrum der Stadt. 1957 verlagerte Epp die Firma, die inzwischen auch auf Metallbau spezialisiert war, in den Spitalhofweg unterhalb der Felderhalde, 1971 kamen Büroräume und Wohngebäude dazu. 1990 übernahmen die Söhne Eberhard und Ulrich Epp den Betrieb des Vaters, der in Isny jahrzehntelang auch als Zunftmeister der Handwerkerzunft bekannt war.

„Es hat Spaß gemacht und war immer schön“, blickt Eberhard Epp etwas mehr als drei Jahrzehnte später auf die Zeit zurück, die er mit dem Bruder die Geschäfte führte. Das einzige Problem, das sie über all die Jahre hatten: Eine Nachfolge innerhalb der Familie gab es nicht. So musste eine andere Lösung her, wenn der Betrieb nicht eingestellt werden sollte. Da kam Eberhard Epp das Angebot des langjährigen Mitarbeiters Marc Himmel gerade recht.

Der Name Epp bleibt erhalten

Schon als 16-Jähriger schnupperte Himmel als Praktikant in die Firma hinein. Diese Zeit mündete in eine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Metallbauer für Konstruktionstechnik. Himmel blieb den Epps treu und arbeitete als ausgelernter Mitarbeiter im Spitalhofweg weiter. Schon früh sei Josef Epp auf ihn zugekommen und habe gesagt, dass er ja mal den Betrieb übernehmen könne, erinnert sich Himmel. Diesen Satz behielt er über Jahre im Hinterkopf.

Als sich zuerst Ulrich Epp altersbedingt aus dem Tagesgeschäft zurückzog und dann auch Eberhard Epp ans Aufhören dachte, war die Zeit für Himmel gekommen. 2022 hatte er erst seinen Meister gemacht, danach noch den Schweißerfachmann dazu - dann fühlte er sich bereit. Als er mit der Frage, ob er den Betrieb übernehmen solle, auf Eberhard Epp zuging, willigte dieser schnell ein. Schon Anfang 2023 erfolgte die Übergabe und die Umbenennung in Firma Himmel und Epp. Dass der Name Epp erhalten bleibt, war mit Blick auf die Geschichte eine Selbstverständlichkeit.

Große Pläne für die Zukunft

„Er hat alles im Griff“, lobt Eberhard Epp seinen Nachfolger nach dem ersten Jahr in neuer Konstellation. Epp selbst ist immer noch als freier Mitarbeiter täglich im Betrieb. Die Verantwortung trägt nun aber der 34-jährige Marc Himmel. „Man wächst rein“, sagt er über seine ersten Monate als verantwortlicher Geschäftsführer und Chef von vier Mitarbeitern (inklusive einem Auszubildenden).

Die Gelegenheit, die Firma Epp zu übernehmen, sei für ihn zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen. Nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten im Betrieb habe er für sich eine neue Herausforderung gewollt - und diese mit der Hauptverantwortung nun bekommen.

Für die Zukunft hat er große Pläne. Kurzfristig denkt er dabei daran, die Firma, deren Wirkungskreis bis München reicht, noch bekannter zu machen und mehr Aufträge zu bekommen. Das geht los bei einem Schild, das in Richtung Spitalhofweg aufgestellt werden soll. Das soll aber nur ein erster kleiner Schritt vor einem ganz großen sein. In den kommenden zehn Jahren will Himmel die Firma an einen anderen Standort in Isny verlagern und dort neu bauen. „Das ist mein Lebensziel“, sagt er.