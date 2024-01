Volksbank fördert die Mobilität

Mit einer Spende von insgesamt sechs Fahrzeugen fördert die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) die Mobilität regionaler Vereine. Auf dem Marktplatz in Isny im Allgäu fand Ende des vergangenen Jahres die Übergabe der sogenannten VR-Mobile statt.

Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO, überreichte gemeinsam mit Peter Clement, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Isny im Allgäu, sowie den Regionalmarktdirektoren der Bank Artur Kling, Berthold Natterer und Paul Schwarz die Fahrzeugschlüssel der Busse des Modells VW T6 an die Vertreter der Vereine.

Gestiftet haben die VR-Mobile rund 16.000 Gewinnsparer der Genossenschaftsbank, indem sie monatlich mit ihren Gewinnsparlosen am Gewinnsparen teilnehmen. Denn von jedem Los der Gewinnsparer gehen pro Monat rund 63 Cent in einen Spendentopf, durch welchen unter anderem die Aktion „VR-Mobile“ finanziert und somit Geld zurück in die Region gespendet wird.

Die sechs Autos gehen an folgende Einrichtungen: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Württemberg e. V. Ortsgruppe Bad Wurzach; Deutscher Alpenverein Sektion Isny; FC Isny; SV Immenried; SV Herlazhofen und Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, Kreisvereinigung Lindau. Die Fahrzeuge stehen den Vereinen nun drei Jahre auf Leasingbasis zur Verfügung - die VBAO übernimmt während dieser Zeit die Leasingraten. Dies entspricht einer Spende im Gesamtwert von 151.139,00 Euro.

Seit dem Beginn dieses Projektes der baden-württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken im Jahr 2008 hat die VBAO bereits 63 Fahrzeuge an regionale Institutionen und Vereine ausgegeben. Für die diesjährige Ausgabe der sechs Fahrzeuge haben sich 23 Vereine aus dem Geschäftsgebiet der VBAO beworben. Die Mitglieder der Genossenschaftsbank stimmten über das digitale Netzwerk für Mitglieder der VBAO ab, welche Vereine die Fahrzeuge erhalten sollen.