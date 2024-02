VHS stellt Europa in den Mittelpunkt

Europa sieht sich vor viele Herausforderungen gestellt, von innen und außen. Im Juni ist zudem Europawahl. Deshalb hat der Deutsche Volkshochschulverband (DVV) das Jahresmotto „Perspektive Europa: miteinander voneinander lernen“ ausgegeben. Die VHS Isny nimmt die Gelegenheit gerne wahr, sich dem vom DVV und dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg aufgelegten Onlineprogramm zum Thema Europa anzuschließen.

„Wir nehmen unseren politischen Bildungsauftrag sehr ernst und sind der Meinung, gerade jetzt ist es nötiger denn je, den Menschen den Zugang zu sachlicher und fundierter Information zu ermöglichen und aufzuzeigen, welche Chancen Europa bietet“, sagt Heike Hengge vom Leitungsteam der VHS Isny dazu. Die VHS Isny sei gut vernetzt über den Volkshochschulverband und profitiere von vielfältigen online-Angeboten anderer Volkshochschulen. „Teils sind die Vorträge sogar gebührenfrei“, ergänzt Hengge.

Es werden Seminare angeboten, die politisch aufklären, wie „Populismus in Europa: Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv?“ mit Franz Decker, am Donnerstag, 31. März (VHS Freiburg) und „EU am Scheideweg - Driftet das Parlament nach rechts?“ mit Andreas Zumach am Donnerstag, 18. April (VHS Reutlingen in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung in BW). Der DVV bietet eine Diskussionsreihe Perspektive Europa an. „Europa zu Hause. Wie wirkt sich Europa auf Verbraucher aus?“ mit Isabelle Buscke (Europabüro der Verbraucherzentrale) am Mittwoch, 24. April, nimmt die Verbraucherpolitik der EU ins Visier. „Europa & Du: Alltagswissen zur Mitgestaltung der EU“ mit Politikwissenschaftlerin Tamara Ehs am Mittwoch, 29. Mai, zeigt die Möglichkeiten der Mitbestimmung und -gestaltung in der EU auf.

Europa spricht viele Sprachen, wer mehrere Fremdsprachen lernt, ist beruflich sicher im Vorteil. „Mehrere Sprachen gleichzeitig lernen - Wie geht das?“ ist der Vortrag von Sprachwissenschaftlerin Malgorzata Müller am Donnerstag, 29. Februar, übertitelt. Sie präsentiert innovative Lehr- und Lernmethoden.

Anmeldung