Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12 Uhr zwischen einem 67-jährigen Citroen-Fahrer und einem gleichaltrigen VW-Fahrer entstand rund 35.000 Euro Sachschaden. Das teilt die polizei mit. Der Citroen-Fahrer verließ eine Hofeinfahrt in der Straße Am Achener Hof und wollte in diese einbiegen, übersah jedoch den VW des 67-Jährigen, welcher die Straße bereits befuhr. Da der VW-Fahrer sich ersten Ermittlungen zu Folge zu weit links auf seiner Fahrbahn befand, kam es zum Unfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.