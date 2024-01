Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kleinhaslach und Weidach sei auf glatter Fahrbahn in einer Kurve das Heck eines Audi ausgebrochen und gegen einen entgegenkommenden VW geprallt. Während der 45-jährige Audi-Fahrer und der 52-jährige VW-Lenker unverletzt blieben, wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.