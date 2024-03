Der Marktplatz in Isny soll seit einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats eigentlich eine Fußgängerzone sein. Doch so richtig in die Bevölkerung durchgedrungen zu sein, scheint diese Entscheidung auch nach mehreren Wochen noch nicht - jedenfalls halten sich viele mit ihren Autos nicht daran. Das ist jedenfalls der Eindruck, der die Freien Wähler (FW) dazu veranlasste, einen Antrag an die Stadtverwaltung zu stellen, dass diese das unerlaubte Befahren verhindern soll. In den Blick geraten dadurch die fast schon legendären Poller in der Bergtorstraße.

Wie verkehrsfrei ist der verkehrsfreie Marktplatz in Isny wirklich? Diese Frage erhitzt die politischen Gemüter, seit der Gemeinderat vor vier Wochen in einem geradezu historischen Moment einstimmig beschloss, den Verkehr dauerhaft auszusperren. Richtig autofrei erscheint der zentrale Platz zwischen Rathaus, Hallgebäude, Seppis Brauhaus und Paul-Fagius-Haus nämlich ganz und gar nicht.

Wer etwas mehr als nur wenige Augenblicke verweilt, der könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben, dass aus Richtung Kempten kommend ein Autofahrer die Fußgängerzonenschilder auf Höhe des Bergtorcafés ignoriert, unvermindert geradeaus weiterfährt, dann an der Stadtapotheke nach links zur Obertorstraße abbiegt oder aber weiter in die Espantorstraße fährt. An Seppis Brauhaus sieht es nicht viel besser aus. Auch dort halten die provisorischen Schilder längst nicht alle von der Durchfahrt ab.

Freie Wähler stellen Antrag an Stadtverwaltung

„Ich dachte, ich bin in der falschen Phase“, lautete dazu der mehr als treffende Satz von FW-Stadträtin Sibylle Lenz an dem Abend vor einem Monat, an dem schließlich beschlossen wurde, der ersten Testphase (getestet wurde die Fußgängerzone) keine zweite folgen zu lassen. Anschließen sollen hätte eigentlich über mehrere Monate eine Einbahnstraße, die dann aber nicht mehr für nötig erachtet wurde. Einstimmig entschied der Gemeinderat, dass Autos künftig draußen bleiben sollten - wenn nicht gerade Wochenmarkt oder Andienungszeit bei den Einzelhändlern ist.

Richtig respektiert wurde der Beschluss allerdings nicht. Der Marktplatz erscheint oft als rechtsfreier Raum. Die Autofahrer machen, was sie wollen und wann sie es wollen. „Schon im Zuge des Beschlusses zur Sperrung des Marktplatzes hatte die Fraktion der Freien Wähler auf dieses leidige Thema hingewiesen - ein Missstand, der sich schon über die ganze Bauzeit des Marktplatzes hinzog und bis jetzt nicht abgestellt ist“, schreibt Leuchtle in dem Antrag an die Stadtverwaltung. Er bezog sich zudem auch auf eine einfache Anfrage, die die FW bereits vor zwei Wochen gestellt hatten. Die Antwort von Bürgermeister Rainer Magenreuter habe nicht dem entsprochen, „was wir als Fraktion erwartet hatten“.

Poller rücken wieder in den Blick

Von Magenreuter sei damals lediglich zu hören gewesen, dass der Vollzugsdienst ausgebaut werden solle - und geprüft werde, ob die Poller in der Bergtorstraße nutzbar wären. Die zwei Poller waren ursprünglich vor mehr als zehn Jahren im Zuge der Straßensanierung eingebaut worden, haben aber noch nie funktioniert. Mit dem Antrag solle nur „Klarheit“ geschaffen werden, schrieb Leuchtle für die FW-Fraktion. Es müsse sich dringend etwas ändern. Damit verbunden sei der Wunsch nach „der Vereinbarung eines Zieltermins zur Abstellung des Ärgernisses“, schloss Leuchtle in seinem Schreiben.

Ebenso stellten die FW den Antrag für ein Verkehrskonzept. Dieses solle zeitnah erstellt werden. Magenreuter antwortete, konkrete Vorschläge sollte es am 29. April in der Gemeinderatssitzung geben. Zu den Pollern sagte er: „Wir sind in der Prüfung.“