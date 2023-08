Isny

Verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt

Isny

„Isny macht auf“ ist ein Erlebnis für Klein und Groß. (Foto: Barbara Rau )

Am Sonntag, 24. September, ist in Isny wieder richtig was los: Der verkaufsoffene Sonntag, der große Flohmarkt und der Energie– und Klimaschutztag laden zum Bummeln ein.

Veröffentlicht: 31.08.2023