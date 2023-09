Das letzte Wochenende im September ist im Isnyer Veranstaltungskalender für den verkaufsoffenen Sonntag reserviert. Ein perfekter Tag für Flohmarkt und die geöffneten Geschäfte in der Innenstadt, bei perfektem Herbstwetter, resümiert Milena Fink vom Büro für Stadtmarketing.

Nach ihrer kurzen Umfrage in den Geschäften zeigten sich auch die Inhaber über die Kundenfrequenz zufrieden. Aber nicht nur einkaufen, auch die Isnyer Gastronomie genießen, Infos von der Bioenergie Isny, dem Regionalen Energieforum Isny (RefI) und der regionalen Energiegewinnung (REG) sind beliebt bei den Besuchern des verkaufsoffenen Sonntags.

Es bilden sich lange Schlangen

Schon vor dem offiziellen Start um 11.30 Uhr füllte sich die Innenstadt und das bunte Treiben ging los. Vor einigen gastronomischen Ständen bildeten sich teilweise lange Schlangen. Wer in den Außenbereichen der Gaststätten einen Sitzplatz ergattern wollte, musste sogar Wartezeiten in Kauf nehmen.

„Wann kommt ihr mit den Leitungen bis zu uns“, ist die häufigste Frage, die Hellen Maus, Vorstand der Freien Energiegenossenschaft Isny, an diesem Tag beantworten musste. Gemeint ist das Nahwärmenetz, das zurzeit im Gebiet Isny Nord-West ausgebaut werden soll. Nachdem bis Juli eine Abfrage lief, steht der erste Entwurf für eine Netzführung und -trasse. „In den nächsten drei bis vier Wochen gehen die konkreten Angebote an die Hausbesitzer raus“, erklärt sie. Es brauche rund 80 Prozent verbindlicher Zusagen in einem Gebiet, „erst dann können wir wirtschaftlich arbeiten“.

Wie funktioniert eine Herzdruckmassage?

Gleich nebenan erklärt Guntram Fischer, wie viel Energie ein Haushalt mit Hilfe eines Balkonkraftwerks einsparen kann.

Das ist die Einstiegsdroge in die Welt der Photovoltaik, ist er sich sicher.

Die Installation sei banal einfach, die Ausbeute bei gutem Wetter und optimaler Ausrichtung reiche normalerweise tagsüber für den Verbrauchsstrom. „Nebenher noch das E-Bike laden ‐ kein Problem“, sagt Fischer.

Anton Eller klärt über die Energiegewinnung aus Gülle auf. Die Landwirte aus der Region sollen ihre anfallenden Wirtschaftsstoffe nachhaltig verwerten und diese an die nächstliegende Biogasanlage liefern. Ein Empfänger der Gülle wäre beispielsweise die Biogasanlage der Bioenergie Isny, die daraus LNG-Gas herstellt.

„Holzquadrat“ eröffnet demnächst

Wie mache ich eine richtige Herzdruckmassage und rette damit Leben? Beim DRK-Stand am Wassertor zeigten die Helfer, wie es richtig geht. „Gar nicht so einfach, aber wenn man es einmal gezeigt bekommt, ist man schon sicherer und ich würde mir jetzt sogar zutrauen zu helfen“, sagt ein Besucher. Weiter die Bahnhofstraße hinunter präsentierten sich Vereine.

Bei der Isnyer Schützengilde konnte man mit einem Luftgewehr sogar schießen. Die Abteilung Ju Jutsu des TV Isny zeigte, wie fit diese Art der Selbstverteidigung macht. Der Förderverein der Stadtkapelle Isny hatte schon fast traditionell seinen Stand bei Friseur Scherer, mit Kuchenverkauf und musikalischer Unterhaltung.

Viele Besucher von außerhalb

Gleich anschließend an den Friseur Hair affair eröffnet demnächst das Küchenstudio der Schreinerei „Holzquadrat“. Beim verkaufsoffenen Sonntag konnte man schon einmal in die Räume hineinschnuppern.

An den vollen Parkplätzen rund um die Stadt, sagt eine Besucherin, habe sie gesehen, dass auch viele Gäste von außerhalb in der Stadt waren. Der große Flohmarkt sei für sie das Highlight des Tages gewesen, darauf habe sie sich schon gefreut. Ihr Bummel habe auch fast zwei Stunden gedauert, denn es war richtig viel los. Teilweise hatte man Probleme an die Stände zu kommen, obwohl diese, laut Fink, auf dem Marktplatz eher mit viel Raum dazwischen gestellt worden seien. Viele Besucher bedeuten aber auch gute Geschäfte und so waren beim Kinderflohmarkt in der Espantorstraße einige Stände schon vor 17.30 Uhr ausverkauft.