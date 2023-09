Verkaufsoffener Sonntag in Isny

Der verkaufsoffene Sonntag, der große Flohmarkt und der Energie– und Klimaschutztag in Isny laden am Sonntag, 24. September zum ausgiebigen Bummeln ein.

Der Isnyer Einzelhandel präsentiert sich laut Presseinformation der Stadt bei „Isny macht auf“ von 11.30 bis 16.30 Uhr in seiner ganzen Vielfalt. Qualität und persönliche Beratung stehen dabei im Fokus. Währenddessen schlagen die Herzen der Flohmarktliebhaber auf dem Marktplatz und an der angrenzenden Bergtor– bzw. Obertorstraße höher: hier lässt sich allerhand Schönes, Seltenes und Kurioses finden und in der Espantorstraße können auch die Kleinsten beim Kinderflohmarkt auf Schatzsuche gehen. Literatur und begehrtes Vinyl gibt´s direkt nebenan beim Flohmarkt des Rotary Clubs.

Der verkaufsoffene Sonntag steht zugleich im Zeichen der Energiewendetage Baden–Württemberg. Die landesweite Aktion will zum Mitmachen motivieren und an praktischen Beispielen aufzuzeigen, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. Die Mitglieder des Regionalen Energieforums Isny (REFI) informieren unter anderem zu Photovoltaiksystemen und Balkonsolaranlagen, der Nahwärme in Isny und zu energieeffizientem Bauen und Sanieren. Live vor Ort kann ein „Balkonkraftwerk“ inspiziert werden und frisch aus der Druckerei eingetroffen liegt hier am Stand die erste Auflage des „Klimasparbuch für das Württembergische Allgäu“ zum Reinschauen oder Mitnehmen bereit — es enthält praktische Tipps und Informationen rund um Klimaschutz, Energiesparen und nachhaltigen Konsum.

Bei „Isny macht auf“ geht es aber auch ums Kennenlernen und den guten Zweck, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Uns ist es wichtig, Vereine und soziale Projekte aus Isny immer wieder bei städtischen Veranstaltungen einzubinden und ihnen eine Bühne zu geben“, erklärt Milena Fink vom Isnyer Stadtmarketing. So kann man zum Beispiel im Vorbeilaufen Leben retten — Die Vereinsmitglieder der Isnyer Ortsgruppe des DRK zeigen im Rahmen der Woche der Wiederbelebung, was bei einem Herzstillstand zu tun ist und wie jeder im Notfall helfen kann. Am Burgplatz präsentieren sich Isnyer Unternehmen und die Vereine mit Infoständen und Kennenlernaktionen. Die Isnyer Gastronomie sorgt für eine gemütliche Verschnaufpause und hält Schmankerl und Erfrischungen bereit. Inmitten des bunten Treibens spielt Onkel Otto´s Jazzkränzchen und die Musiker von StaKaDix. Den Kindern stellt sich die Clownin Belina Belissimo vor und treibt mit ihnen kleine Späße. Sie dürfen sich außerdem auf eine Fahrt im Karussell der Familie Grubart und auf Süßigkeiten freuen.