Verfremdete Häkeldecken und Objekte aus Bollinger Sandstein

Silvia Jung-Wiesenmayer stellt von 27. September, bis 10. November in der Sparkassengalerie in Isny zwei ihrer Werkreihen aus. Die Vernissage der Ausstellung „Kontur“ findet am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr statt. In das künstlerische Werk führt die Ravensburger Kunsthistorikerin und Galeristin Andrea Dreher ein.

Durch ihre Ausbildung zur Steinmetzin, das Studium der Bildhauerei und dem alltäglichen Umgang mit dem Material ist Silvia Jung-Wiesenmayer das Bearbeiten von Stein vertraut ‐ die Kunst aber verändert. Ihr Lieblingsmaterial ist Bollinger Sandstein. Zu Beginn eines neuen Werkes hält sie einen Ausgangspunkt fest und arbeitet auf ein grob bestimmtes Ende hin. Was dazwischen passiert ist offen. Die blaugrau bis graugrüne Färbung des Bollinger Sandsteins, sowie die glatten, fließenden Oberflächen ihrer Steinobjekte erinnern an Beton. Oft wird die Künstlerin daher gefragt, ob ihre Skulpturen gegossen sind.

Eine weitere Werkreihe findet im Stofflichen seinen Ausdruck ‐ Häkeldecken verformen sich, werden im Gegensatz zum Leichten starr und schwer. Bereits in früheren Arbeiten verwendete Jung-Wiesenmayer das Material der Häkeldecken und verfremdete diese, mit Hilfe von Harz und Pigment, zu abstrakten, dreidimensionalen Objekten. Dem Motiv der Häkeldecke bleibt Jung-Wiesenmayer auch in der hier gezeigten Werkreihe treu.

„feinstofflich“ nennt Jung-Wiesenmayer ihre Arbeiten, weil sie sich zwischen Zeichnung und Bildhauerei bewegen und wie textile Häkeldecken anmuten. Die Strukturen und Muster werden jedoch zeichnerisch auf einen dicken Karton übertragen und mittels Nadeln und verschiedenem Nähzeug aus dem Material herausgearbeitet und teils mit farbigen Pigmenten eingefasst.

Zu ihren Werken befragt, kommt die Künstlerin oft in Erklärungsnot. Schnell wird sie auf die Gegensätze angesprochen ‐ Stein und Wolle, hart und weich, hell und dunkel. Für Silvia Jung-Wiesenmayer fühlt sich ihr Werk eher ausgleichend und ineinander verschränkt an. In diesem Spannungsfeld entstand der Ausstellungstitel „Kontur“ ‐ der gemeinsame Nenner von Hintergrund und Umgebung.