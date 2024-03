Veranstaltungsreihe Zwischentöne startet

Das Landestheater Dinkelsbühl bringt am Sonntag, 10. März, um 19.30 Uhr das Tennis-Theaterstück „Extrawurst“ auf die Bühne im Kurhaus am Park. Mit diesem Stück startet die Isnyer Veranstaltungsreihe Zwischentöne laut Mitteilung in die neue Spielsaison und präsentiert den Theaterabend in Kooperation mit dem Tennisclub Isny.

Laut Ankündigung dreht sich in dem Stück von den „Stromberg“-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob auf den ersten Blick alles um einen Grill. Ein Tennisclub in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Doch unerwartet schnell landen die Clubmitglieder bei ganz grundsätzlichen Fragen: Wie verhalte ich mich politisch korrekt? Gibt es auch am Grill eine deutsche Leitkultur? Und sind Vegetarier eigentlich auch eine Glaubensgemeinschaft? Im Verlauf des Stücks werde klar: Es geht um mehr als einen Grill.

Tickets gibt es in der Isny Info im Hallgebäude, telefonisch unter 07562/9999050, per Mail an [email protected] oder online unter isny.reservix.de sowie an allen Reservix-VorverkaufsstellenStellen.