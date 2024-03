Upcycling und meditatives Punktmalen

Kreativkurse werden immer beliebter. Der VHS Isny gelingt es immer wieder, neue Dozentinnen mit ansprechenden Angeboten zu gewinnen, für die Interessierte keine besonderen Fähigkeiten mitbringen müssen.

Wie kommt ein farbenfrohes Mandala auf einen Stein? Im Kurs Punkt für Punkt zum Lieblingsstein lernen Teilnehmer, wunderschöne Mandalasteine mit der Technik der Punktmalerei, auch Dot Painting genannt, herzustellen. Kleine Farbpünktchen, die mit einem speziellen Werkzeug, Punkt für Punkt nebeneinander gereiht werden, lassen ein symmetrisches Mandalamuster wachsen. Inge Eisele-Scheel zeigt diese meditative Kunstfertigkeit am Freitag, 12. April, ab 16.30 Uhr und am Samstag, 13. April, ab 9.30 Uhr.

Bunte Dekoschilder zeigen, dass in einem Haus freundliche Menschen wohnen und können beispielsweise den Weg in den Garten auf fröhliche Art weisen. Aus altem Palettenholz entstehen individuelle Schilder im Upcycling. Elisabeth Burmester-Mayer zeigt am Freitag, 19. April, ab 19 Uhr und Samstag, 20. April, ab 9 Uhr wie aus dem rohen Brett in verschiedenen Arbeitsschritten das persönliche Schild entstehen kann. Vorlagen helfen bei der Gestaltung und Bemalung. Mit Kordel und Klarlack wird das Schild am Ende wetterfest gemacht.

