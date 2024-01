Unterwegs mit den Isnyer Sternsingern

„Grüßt euch, ihr Leute. Nun sind wir hier, als Sternsinger stehen wir an eurer Tür“ - wer in diesen Tagen seine Haustüre öffnet und diesen Begrüßungsspruch hört, weiß, die Sternsinger sind da. Insgesamt neun Gruppen sind aktuell mit ihren farbenfrohen Gewändern in Isny unterwegs. Schwäbische.de hat eine der Gruppen begleitet.

Unter dem diesjährigen Leitsatz „Gemeinsam für unsere Erde - Amazonien und weltweit“ bringen Jungen und Mädchen der Seelsorgeeinheit Isny den Segen und sammeln für Kinder in Not. Die Isnyer Sternsingeraktion begann diesen Mittwoch mit der Aussegnung durch Diakon Jochen Rimmele. Bundesweit sind derzeit rund 300.000 Kinder und Jugendliche beteiligt, rund 40 davon engagieren sich in Isny.

Weltliche Probleme werden gelöst

Um ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit zu setzen, wurde zu Beginn unter allen Sternsingern ein Armband verteilt. Unterwegs mit einer Isnyer Sternsingergruppe ging es nach der Aussegnung los. Die Gruppe besteht aus den Kindern Finja (9), Leni (9), Melina (9), Tim (10) und Anni (9). Als Begleitperson mit dabei ist Ilse Oßwald, selbst Mutter eines Sternsingerkindes. Und sogar Petrus meinte es gut: Der Himmel war blau und allzukalt war es auch nicht. Doch bevor es zum ersten Hausbesuch kam, wurden noch ganz weltliche Dinge wie eine rutschende Hose oder ein nicht sitzender Turban gelöst.

Ilse Oßwald hatte gleich zu Beginn alle Hände voll zu tun. Sowieso würde die Aktion ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Eltern und Helfer nicht funktionieren. Sie kümmern sich beispielsweise im Vorfeld um den Ablauf, sind als Begleitpersonen im Einsatz oder halten die Gewänder in Schuss. Auf dem Weg zum ersten Haus werden nochmals die Sprüche geübt. Vorerst noch ein bischen holprig, klappen diese dann im Einsatz einwandfrei. Man spürt die Aufregung der Kinder, allem voran aber die Vorfreude.

Am ersten Haus öffnet niemand

Diese wird auch nicht getrübt, nachdem gleich im ersten Haus niemand öffnet. Flink geht es weiter zum nächsten Haus, wo die Kinder bereits freudig erwartet werden. Dies ist kein Einzelfall. Nahezu überall werden die Sternsinger mehr als freundlich empfangen. Manch einer wartet sogar gespannt und kann es kaum erwarten, den Segensspruch an die Türe geschrieben zu bekommen. Selbst für die im Urlaub befindlichen Nachbarn wurde in einem Fall zusätzlich Geld gespendet.

Oftmals werden die Kinder in die Häuser gebeten und es wird gebannt den Sprüchen und Liedern gelauscht. Insbesondere die Lieder erfreuen sich großer Beliebtheit - dies ist kaum überraschend, da die Kinder dank den Proben diese sehr schön und mit Begeisterung vortragen. So wird beispielsweise das allseits bekannte „Stern über Bethlehem“, aber auch unbekannteres Liedgut wie „Kinder können was bewegen“ textsicher gesungen.

Spendenbereitschaft ist hoch

Die Spendenbereitschaft ist hoch und selbstverständlich darf auch die eine oder andere Süßigkeit für die Kinder nicht fehlen. Die Sternsinger-Kinder sind sich einig: Das Mitlaufen macht Spaß.

Die Lieder sind cool und die Kostüme anzuziehen ist super. Melina

Damit es den Kindern nicht zu viel wird, wird auf Pausen geachtet und eine Stärkung gibt es ebenfalls. Denn während der Aktion kommen schon einige Stunden an Fußmarsch zusammen.

Man weiß nie genau, was einen an der nächsten Haustüre erwartet. Etwas ganz Besonderes offenbarte sich nach dem Öffnen der Haustüre von Familie Oppler. Elmar Oppler war selbst zwölf Jahre lang als Sternsinger tätig. „Vor 50 Jahren zog ich selbst umher“, weiß er noch genau. Da freut es ihn ganz besonders, wenn jetzt die Kinder zu ihm und seiner Familie kommen. Genau diese Geschichten seien es, die diese Aktion zu etwas Einzigartigem machen.

Lächeln im Gesicht

Die Ankunft der Sternsinger zaubert bei fast allen ein Lächeln ins Gesicht und auch über den Segensspruch freuen sich die Menschen sehr. Selbst ein Schemel wurde im Vorfeld bereitgestellt, damit es leichter ist, den Spruch an die Türe zu schreiben. Damit solche Aktionen weiter bestehen können, braucht es viel ehrenamtliches Engagement. Dies weiß auch Inge Oßwald: „Ein Grund, weshalb ich hier mitmache ist, es den Kindern vorzuleben, wie wichtig es ist, sich ehrenamtlich zu engagieren“, erklärt sie.

Wenn es nicht vorgelebt wird, geht es nicht weiter. Inge Oßwald

In den frühen Abendstunden neigt sich der erste Sammeltag dem Ende zu. Noch weitere zwei Tage werden die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, ihren Segen verteilen und Geld für Kinder in Not sammeln. Ein festlicher Gottesdienst schließt am Samstag, 6. Januar, in der Kirche St. Maria die diesjährige Sternsingeraktion ab.