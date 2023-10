Unkonventionelle Ansichten

In der Stadtbücherei Isny zeigt eine Ausstellung die besonderen Fotografien der Isnyer Grafikerin Alexandra Rode: „Licht“ zeigt vom 7. November bis 9. Dezember stimmungsvolle Naturbilder aus dem Rotmoos und „Linien“ ungewöhnliche Architekturfotos aus der Isnyer Innenstadt.

Bei den unkonventionellen grafischen Ansichten der Stadthäuser scheint das Oben und Unten aufgehoben und Linien durchschneiden die Fotos in der Diagonale. Das erzeugt Bildspannung ‐ und Spannung beim Betrachter: Wo und wie sind die Fotos entstanden? Welches Haus ist da zu sehen?

Während bei den Architekturfotos das Kühle und Klare deutlich im Vordergrund steht, wirken die Bilder aus dem Rotmoos emotionaler, aber nicht weniger klar.

„Oft wird mir gesagt, dass meine Bilder etwas sehr Ruhiges und Meditatives haben“, sagt die Grafikerin, „und das freut mich, weil es das ist, wonach ich beim Fotografieren suche.“

Die 42-Jährige hat im Lockdown angefangen, die Stadt Isny und ihre Natur zu fotografieren. Ihre Fotos bilden für sie einen Kontrapunkt zum Alltag und der aktuellen Nachrichtenlage, ohne jedoch die Verantwortung zu vergessen, die wir in dieser Welt tragen: So ist eines ihrer Fotos der Ach im Rotmoos am Morgen des 6. Februar 2023 entstanden, an dem ein schweres Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert und Zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat. Dieses Bild hat sie einer Fundraising-Aktion für die Opfer der Katastrophe gespendet.

Immer wieder an die gleichen Orte zurückzukehren und zu beobachten, wie sich das Rotmoos und die Stadt mit wechselndem Licht und wechselnden Jahreszeiten verändern, ist für Alexandra Rode zu einer Achtsamkeitsübung geworden. „Ich habe gelernt, die kleinen Veränderungen und Ruhe dort ganz bewusst wahrzunehmen.“

Und wo ist die Ruhe bei den Architekturfotos mit ihren ungewohnte Perspektiven und spitzen Winkeln? „Im Flow, den ich beim Fotografieren spüre,“ lacht Alexandra Rode. „Ich genieße die Spannung im Kopf, wenn ich die Linien und Winkel suche.“ Und Spannung im Kopf ist etwas, was die Grafikerin jeden Tag für ihre Arbeit braucht ‐ für Inspiration und neue Perspektiven, um die Themen ihrer Kunden zu visualisieren.

