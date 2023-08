Isny

Unfallflucht mit Sachschaden

Isny / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch an einem Volvo V 60 hinterlassen, der in einer Parkbucht im Unteren Grabenweg abgestellt war.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 15:03 Von: sz